La ruta del Tren Interurbano México-Toluca: mapa, horarios y costo del viaje

El nuevo servicio ferroviario electrificado enlaza la zona metropolitana de Toluca con el poniente capitalino en menos de una hora y con tarifas escalonadas

El Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, ya opera en su ruta completa desde Zinacantepec hasta Observatorio tras la inauguración este lunes del tramo Santa Fe-Observatorio. Este proyecto prioritario del Gobierno de México conecta la Zona Metropolitana de Toluca con el poniente de la Ciudad de México en apenas una hora y recorre 58 kilómetros de vía doble electrificada, de los cuales el 86% transcurre en viaducto elevado.

Se espera que esta infraestructura atienda a 100.000 pasajeros diarios una vez estabilizada la operación completa. Los trenes, ocho en servicio, alcanzan una velocidad de 90 kilómetros por hora en su uso comercial promedio y de hasta 120 kilómetros por hora como velocidad máxima, con capacidad para 719 pasajeros cada uno, entre los que se cuentan 326 asientos y dos espacios para sillas de ruedas; la frecuencia de paso es de 10 minutos.

Ruta, mapa, estaciones y horarios de El Insurgente

La ruta abarca siete estaciones distribuidas entre el Estado de México y la Ciudad de México. Inicia en Zinacantepec (terminal poniente con talleres de mantenimiento), sigue por Toluca Centro (en avenida Pino Suárez), Metepec (cerca de avenida Tecnológico), Lerma (antes del túnel), Santa Fe (zona de oficinas), Vasco de Quiroga (cuarta sección de Chapultepec) y culmina en Observatorio (terminal oriente, con conexión directa a la Línea 1 del Metro, Cablebús y Central de Autobuses del Poniente).

Tras el ajuste por la inauguración, los horarios de servicio del Tren interurbano son los siguientes:

Día Observatorio (Ciudad de México) Zinacantepec (Estado de México) Lunes a viernes 5.00 a 00.00 5.00 a 23.00 Sábados 6.00 a 00.00 6.00 a 23.00 Domingos y festivos 7.00 a 00.00 7.00 a 23.00

Costos del viaje

El sistema tarifario es zonificado y busca ser accesible. Viajes entre las cuatro estaciones del Estado de México (Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma) cuestan 15 pesos. De cualquier estación mexiquense a Santa Fe suma 45 pesos adicionales, totalizando 60 pesos; a Observatorio, el recorrido completo desde Zinacantepec ronda los 90 pesos.

Otras tarifas clave incluyen Observatorio a Zinacantepec (100 pesos), Santa Fe a Toluca (80 pesos) y tramos cortos en Ciudad de México como Observatorio-Vasco de Quiroga (15 pesos). Se paga con Tarjeta de Movilidad Integrada o boleto en módulos de estaciones.

Tarifa Descripción del recorrido $15 Recorrido de 1 estación dentro del Estado de México o la Ciudad de México $20 Recorrido de 2 o 3 estaciones dentro del Estado de México $25 Viaje entre Santa Fe y Observatorio, o viceversa $60 Viaje entre Vasco de Quiroga o Santa Fe y Lerma, o viceversa $70, $80, $90 Trayectos específicos, conforme a la ruta seleccionada $100 Recorrido terminal a terminal, de Zinacantepec a Observatorio, o viceversa

El Insurgente es una de las apuestas del gobierno por recuperar el transporte ferroviario de pasajeros en México. Su objetivo es reducir los prolongados tiempos de traslado a solo 60 minutos o menos y aliviar el congestionamiento vial en el poniente capitalino.

Inaugurado parcialmente en septiembre 2023 (Zinacantepec-Lerma) y extendido a Santa Fe en 2024, el tramo final se pospuso hasta inicios de este año para pruebas exhaustivas. Actualmente transporta alrededor de 22.000 pasajeros diarios en tramos parciales, con proyecciones de traslado de más de 100.000 personas al día.