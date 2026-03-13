Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
Loterías

Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 13 de marzo

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

LAE celebra el sorteo diario de la Bonoloto, de lunes a domingo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado desde 1988, fecha en la que este juego se lanzó de forma oficial.

¿Cómo se juega?

Este juego se caracteriza por ser diferente a los sorteos de cupones diarios y funciona a través de apuestas. Se deben seleccionar un mínimo de 6 números para cada apuesta, si se escoge una apuesta simple, o hasta 11 números (solo cinco en cada apuesta) si se opta por las apuestas múltiples.

El precio de una apuesta es de 0,50 €, pero debes jugar boletos de al menos 1 €, lo que significa que debes incluir al menos dos apuestas si tu boleto participa en un único sorteo.

Todos los Premios de la Bonoloto

La Bonoloto tiene varias categorías de premios en función del número de aciertos respecto a la combinación ganadora. Se distribuye de la siguiente manera:

  • 1.ª categoría: 6 aciertos
  • 2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario
  • 3.ª categoría: 5 aciertos
  • 4.ª categoría: 4 aciertos
  • 5.ª categoría: 3 aciertos
  • Reintegro

El importe asignado a cada premio varía según la recaudación total del sorteo y la cantidad de acertantes en cada categoría.

Cuándo y dónde ver el sorteo

El sorteo de la Bonoloto se celebra de lunes a domingo a partir de las 21:30 horas y puede seguirse en directo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde se retransmiten todos los sorteos de la jornada.

Para quienes no puedan verlo en directo, los resultados quedan disponibles posteriormente tanto en la web oficial como en la página de EL PAÍS.

Otros Sorteos

Euromillones

Cuponazo de la ONCE

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Convierte tu talento en tu mayor ventaja.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate y cambia vidas.
cursosonline
Convierte tu pasión por el dulce en tu profesión
cursosonline
Eleva la calidad del consejo en salud y bienestar
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_