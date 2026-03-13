Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 13 de marzo

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

LAE celebra el sorteo diario de la Bonoloto, de lunes a domingo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado desde 1988, fecha en la que este juego se lanzó de forma oficial.

¿Cómo se juega?

Este juego se caracteriza por ser diferente a los sorteos de cupones diarios y funciona a través de apuestas. Se deben seleccionar un mínimo de 6 números para cada apuesta, si se escoge una apuesta simple, o hasta 11 números (solo cinco en cada apuesta) si se opta por las apuestas múltiples.

El precio de una apuesta es de 0,50 €, pero debes jugar boletos de al menos 1 €, lo que significa que debes incluir al menos dos apuestas si tu boleto participa en un único sorteo.

Todos los Premios de la Bonoloto

La Bonoloto tiene varias categorías de premios en función del número de aciertos respecto a la combinación ganadora. Se distribuye de la siguiente manera:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro

El importe asignado a cada premio varía según la recaudación total del sorteo y la cantidad de acertantes en cada categoría.

Cuándo y dónde ver el sorteo

El sorteo de la Bonoloto se celebra de lunes a domingo a partir de las 21:30 horas y puede seguirse en directo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde se retransmiten todos los sorteos de la jornada.

Para quienes no puedan verlo en directo, los resultados quedan disponibles posteriormente tanto en la web oficial como en la página de EL PAÍS.