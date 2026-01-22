Qué ver en Georgia: un viaje por el Cáucaso que no olvidarás

¿Estás pensando en un nuevo destino que te ilusione pero que no sea demasiado turístico? ¡Lo tenemos! Georgia es uno de los países de Europa más desconocidos, pero igualmente fascinante, sobre todo por su naturaleza y por su historia. Ubicado entre Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Rusia, cuenta con una fusión de culturas muy interesante, pero a los que disfrutan con los paisajes, saber que un tercio de su territorio lo ocupan las montañas del Cáucaso seguro que les llamará aún más la atención. ¿Sabías que su pico más alto —el Shkhara, a más de 5.200 metros de altitud— es uno de los más difíciles de Europa? La cordillera del Gran Cáucaso está llena de belleza y de otras cimas que casi tocan el cielo, como el Kazbegi (5.054 metros), el Janga (5.078 metros), el Tetnuldi (4.852 metros) y el Ushba (4.700 metros). Aunque su clima puede ser muy cambiante, suele ser agradable durante casi todo el año, pero siempre es recomendable tenerlo en cuenta al preparar las maletas.

Para muchos viajeros, Georgia es un excelente destino para conocer haciendo senderismo, recorriendo sus montes y ríos, que tiene en abundancia. No en vano es uno de los países más ricos en agua de Europa: existen alrededor de 860 lagos de agua dulce, más de 26.000 ríos —hay tantos en Georgia que su longitud total supera la circunferencia de la Tierra— y 43 embalses artificiales.

La mayoría de sus lagos se encuentran en la cordillera del Cáucaso, en la región de Samtskhe-Yavakheti. Justamente aquí está el lago Paravani, que tiene la mayor superficie de todos los lagos del país y es un paraíso para los peces. Y también aquí podrás visitar una de las localidades habitadas a mayor altitud del continente: el espectacular pueblo medieval de Ushguli, en Svaneti, con sus torres Svan, fue considerado el punto habitado más alto de Europa, aunque en los últimos años, el antiguo pueblo de Bochorna, en Tusheti, le ha quitado el puesto. Este segundo se encuentra a 2.345 metros sobre el nivel del mar. Según una descripción de 1954, 25 familias dedicadas a la agricultura vivían permanentemente en el pueblo. En 1980, el pueblo fue vaciado y perdió su estatus de aldea hasta 2014, cuando Irakli Khvedaguridze, de 76 años, lo restableció. Actualmente, Bochorna tiene un habitante todo el año, según la web oficial de turismo de Georgia.

El monasterio de Nekresi. PaxNoctis (Alamy Stock Photo)

Y si hablamos de lugares Patrimonio de la Humanidad, Georgia también guarda muchos secretos, auténticas joyas que merecen un viaje. ¿Quieres saber cuáles son? En el Museo-Reserva Dmanisi se pueden ver a los primeros europeos, Zezva y Mzia, en su tierra natal, Georgia. Aquí se encontró, en 1991, un cráneo de 1,8 millones de años; fue una de las primeras personas de Europa y recibió de los arqueólogos el apodo de Homo Georgicus, es decir, “el ser humano de Georgia”.

En la lista de la Unesco también aparece el sistema de escritura georgiano, uno de los primeros y únicos en el mundo del siglo III antes de Cristo. También el vino de Qvevri está incluido en esta prestigiosa lista, por eso muchos viajeros no se pierden una visita a alguna de sus bodegas para conocer un método tradicional propio y exclusivo del país.

En cuanto a monumentos históricos, la Unesco reconoció cinco de ellos como los más importantes: las iglesias históricas de Mtskheta (la catedral de Svetitskhoveli del siglo XI, el monasterio de Jvari del siglo VI, el monasterio de Samtavro del siglo XI), el monasterio de Gelati, de los siglos XII y XIII en la región de Imereti, y las aldeas Lamjurishi, Murqmeli, Zhibiani, Chazhashi y Chvibiani de la comunidad de Ushguli con sus singulares torres Svan.

La capital de Georgia, Tbilisi. Eric Nathan (Alamy Stock Photo)

Qué ver en Georgia con EL PAÍS Viajes

Ahora que ya hemos sobrevolado lo mejor del país a vista de pájaro, ponemos el foco en algunos de sus destinos más fascinantes. Esta vez seguimos la ruta del próximo itinerario de EL PAÍS Viajes: Armenia y Georgia. El valle entre las montañas de Prometeo. Un viaje que arranca el 24 de agosto y se extiende durante once días, y que invita a adentrarse en algunas de las grandes joyas del Cáucaso. De la mano del guía experto en la región, Marc Morte, recorreremos lugares como los que descubrirás a continuación.

La ruta por Georgia tendrá lugar después de varios días en Armenia. Una vez en el país, se visitará en primer lugar la capital, Tbilisi. Como es una ciudad accesible, está planeado visitarla a pie, recorriendo sus callejuelas estrechas y el patrimonio medieval que alberga su casco antiguo. La ciudad es una de las más antiguas de Europa, con una gastronomía que encantará a los amantes del buen comer. Los coloridos baños abovedados del siglo XVII dan constancia de por qué el rey Vakhtang Gorgasali quiso fundar aquí su ciudad, mientras que las distintas iglesias construidas muestran cómo la diversidad religiosa es algo habitual en Georgia: iglesias ortodoxas georgianas, armenias, católicas, una mezquita y dos sinagogas son un ejemplo de ello.

Cualquier lista de deseos de Tbilisi seguramente incluye una visita al noble templo Metekhi, que se alza en un acantilado sobre la ciudad. Una estatua del constructor del templo y fundador de Tbilisi, Vakhtang Gorgasali, se levanta en el patio del templo. Si, como el propio rey, miras desde este patio, verás toda la antigua ciudad ante ti. Estás ante una de las vistas más impresionantes del viaje. Añade a la lista de monumentos por ver la catedral de Sameba, las estatuas de Kartlis Deda (madre de Georgia), el rey Vakhtang Gorgasali y San Jorge, la imponente fortaleza de Narikala, el moderno Puente de la Paz sobre el río Mtkvari, el Palacio de Justicia y el Palacio Presidencial.

La ciudad del amor, Sighnaghi. Alexander Tolstykh (Alamy Stock Photo)

De la capital, viajamos a la región de Kajetia, conocida por su viticultura y por sus monumentos históricos. En esta región, donde el vino es el protagonista, también lo son —para deleite de los viajeros— los platos de carne asada. Todo un festín. La “ciudad del amor”, título que ostenta desde 2007, es una de las más importantes de la región. ¿Por qué es Sighnaghi famosa para casarse? En ella se encuentra la Casa de Rituales donde se registran matrimonios las 24 horas del día. Aunque ahora su aura sea romántica, esta ciudad nació en el siglo XVIII como lugar defensivo, donde la población se refugiaba de los ataques. Aún sigue en pie la antigua muralla y su fortaleza. Es un buen punto de partida para visitar una bodega típica y degustar el vino georgiano hecho en las tinajas según la antigua tradición georgiana. El método de la elaboración del vino georgiano está incluido en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En la ciudad de Kvareli, la ruta sigue en la impresionante fortaleza de Gremi, que se alza sobre una cresta rocosa desde hace casi 700 años, y domina con orgullo los alrededores de la aldea de Gremi. En el complejo, destaca, significativamente, la iglesia del Arcángel, con su cúpula construida en 1565 por el rey Levan de Kajetia.

El monasterio ortodoxo de Jvari. Alexander Tolstykh (Alamy Stock Photo)

A pocos kilómetros de la capital del país, Mtskheta es la ciudad religiosa de Georgia por excelencia, también conocida como “la pequeña Jerusalén”. Fue fundada en el primer milenio antes de Cristo y es uno de los destinos favoritos de los viajeros, sobre todo por su riqueza monumental. Tres de las iglesias de Mtskheta forman parte de la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco: la iglesia de Jvari, la catedral de Svetitskhoveli y la iglesia de Samtavro.

Desde Mtskheta, el itinerario de EL PAÍS Viajes nos lleva a uno de los asentamientos más antiguos del Cáucaso: Uplistsije. Calles y plazas, canales, túneles, vallas y edificios excavados en el acantilado, nos descubren el pasado de este lugar en la Edad del Bronce temprana. Los artefactos encontrados entre sus ruinas están en el Museo de Arte. De camino a Gudari, habrá parada en Gori, donde está el museo de José Stalin y, por el camino, se podrá disfrutar de las vistas de las magníficas montañas del Cáucaso. Para quienes no conocen Gudauri, es la famosa estación de esquí situada a 2.000 - 2.200 metros sobre el nivel del mar.

Una impresionante carretera a lo largo del río Terek llevará a los viajeros a Kazbegi (Stepantsminda), la principal ciudad de la región de Mtskheta. Desde Kazbegi en coches locales, a través de hermosos valles y bosques subirán hasta Gergeti, la iglesia de la Trinidad situada a 2.170 metros. Si el tiempo lo permite se puede echar un vistazo a uno de los glaciares más grandes del Cáucaso: el monte Kazbegi a 5.047 metros. Una postal única para terminar como se merece este exclusivo viaje al que tú también puedes apuntarte.

*Si quieres más información sobre este y otros viajes similares, consulta nuestra web de EL PAÍS VIAJES.

Puedes seguir a EL PAÍS VIAJES en Facebook e Instagram, o suscribirte aquí a la newsletter de EL PAÍS Viajes.