Bonoloto: comprobar sorteo del martes 10 de marzo
La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora
Este martes vuelve la Bonoloto con su 1,4 millón de euros de bote. Este clásico juego de Loterías y Apuestas el Estado se convierte en uno de los más seguidos de cada noche debido a los numerosos premios que reparte.
Desde hace décadas, de lunes a domingo reparte multitud de premios en diferentes categorías, donde la cantidad premiada depende de los aciertos de la combinación ganadora, la recaudación del sorteo y los números del complementario y el reintegro.
Estas son todas las categorías a las que puedes optar
- 1.ª categoría: 6 aciertos
- 2.ª categoría: 5 aciertos + complementario
- 3.ª categoría: 5 aciertos
- 4.ª categoría: 4 aciertos
- 5.ª categoría: 3 aciertos
- Reintegro: acierto del número de reintegro
En el sorteo de Bonoloto de ayer lunes no hubo acertantes de primera ni de segunda categoría, pero si hubo 76 acertantes de tercera categoría, que vieron incrementado su premio al no existir acertantes de segunda categoría.
BonoLoto: premios y ganadores del 09 de marzo de 2026 https://t.co/1wlSocYPOc— BonoLoto (@bono_loto) March 9, 2026
Resultados de la Bonoloto de hoy
Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este martes 10 de marzo han sido los siguientes:
- La combinación ganadora: 3, 26, 31, 35, 37, 48
- El complementario: 10
- El reintegro: 3
¿Y si me toca?
Si eres uno de los afortunados con alguno de los premios del sorteo de Bonoloto del día, podrás cobrar las cantidades premiadas según la normativa de SELAE. Si tu premio es inferior a los 2.000 € se abonará en cualquiera de los puntos de venta autorizados. Si las cantidades son mayores, el cobro se realizará en entidades bancarias colaboradoras.
Otros Sorteos
