Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del martes 10 de marzo

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

Este martes el protagonista de los sorteos de la ONCE es el Cupón Diario y sus 500.000 euros para los acertantes de las cinco cifras más la serie.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles se ha convertido en un clásico de los sorteos del día, de lunes a jueves sortea el Cupón diario, los viernes el Cuponazo y lo fines de semana el Sueldazo. Todos ellos con millones de euros en premios.

Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy

Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy martes 10 de marzo son los siguientes:

Número: 38250

Serie: 048

Todos los premios

Estos son los premios en juego:

38250 serie 048 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

38250 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

3825 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

8250 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

382 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

250 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

38 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

50 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

3 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

0: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Cobrar las cantidades premiadas

Para cobrar los premios, si el cupón se compró online, el importe se ingresa automáticamente en la cuenta de JuegosOnce.es. En el caso de cupones físicos, los premios menores se abonan en el punto de venta, mientras que los superiores a 500 € deben gestionarse en una delegación de la ONCE o en bancos colaboradores (CaixaBank, BBVA, Sabadell, Kutxabank). Recuerda que los premios mayores de 40.000 € tienen una retención fiscal del 20%.