Bonoloto: comprobar sorteo del martes 3 de marzo

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

Este martes la Bonoloto tiene como protagonista sus 1,9 millones de euros de bote. Junto a Euromillones, SELAE reparte millones de euros en premios gracias a los dos sorteos protagonistas de hoy.

El sorteo de Bonoloto, que se celebra de lunes a domingo, es todo un clásico de la lotería en España y sus cantidades premiadas son variables y dependen de cada categoría y de la recaudación acumulada en cada apuesta.

En el sorteo de Bonoloto de ayer lunes no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo tres acertantes de segunda categoría, que se llevaron casi 52.000 euros de premio cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Madrid, Valencia y Bizkaia.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este martes 3 de marzo han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 4, 29, 30, 32, 43, 49

Número complementario: 11

Reintegro: 8

Todos los premios

Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.

Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario

Tercera categoría: Acertar 5 números.

Cuarta categoría: Acertar 4 números.

Quinta categoría: Acertar 3 números.

Reintegro: Acertar el número de reintegro.

Comprobar y cobrar los cupones premiados

Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.

Además desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.

Para cobrar los premios es necesario tener en cuenta la normativa de Loterías y Apuestas del Estado: si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.