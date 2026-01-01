En cómic: ‘Dime cuántos días te vas de viaje y te diré qué equipaje necesitas’

Ya sea para una escapada de unas horas o para una aventura de unos meses, la ilustradora Roberta Vázquez retrata con su característico humor el tamaño ideal de los bultos dependiendo de la ocasión

Las ilustraciones y dibujos (sean de humor o no) se consideran elementos de opinión y, por tanto, responden al criterio de sus autores

Roberta Vázquez (Santiago de Compostela, 36 años) vive en Barcelona, donde trabaja como ilustradora freelance. En 2019, publicó su primer cómic largo, ¡Socorro!, con la editorial Apa Apa. Su trabajo ha formado parte de exposiciones como Constel-lació Gràfica (CCCB Barcelona, 2022) o Perdona, ¡estoy hablando! (Centro Centro Madrid, 2023). En 2024, publicó su primer cómic infantil Casa Desastre, con la editorial Blackie Books. En la actualidad, está trabajando en nuevos proyectos, mientras bebe café soluble. También imparte talleres de cómic y se autoedita cuando puede.

En esta ocasión, ha creado para El Viajero un cómic sobre esa tarea aparentemente tan simple, pero a veces tan estresante, que es la de preparar el equipaje antes de empezar un viaje. “Una de las cosas que más odio en el mundo es hacer y deshacer maletas. Muchas veces las hago una hora antes de salir de casa, porque si no me eternizo, y puedo tardar muchísimo en decidir qué llevarme. Me parecía divertido hacer una parodia de ese momento, llevándolo al extremo”, asegura.

Roberta Vázquez

