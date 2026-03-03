Ir al contenido
CUPÓN DE LA ONCE

Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del martes 3 de marzo

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.
El País
El País
Madrid -
El cupón diario de la ONCE es uno de los más esperados y seguidos dentro de los juegos de lotería en España. No solo por los numerosos premios que reparte, sino también por estar presente todas las noches de lunes a jueves, los viernes cede su espacio al Cuponazo y los fines de semana al Sueldazo.

La ONCE copa todos los días de la semana con sus sorteos y con sus diferentes posibilidades para convertirse en millonario.

Los cupones diarios incluyen una combinación de cinco cifras y una serie, y quienes aciertan ambas partes del número ganador obtienen un premio principal de 500.000 euros. Además del gran premio, se reparten miles de premios adicionales en función de cuántas cifras coincidan con las del número premiado.

Resultados del sorteo del Cupón diario de la ONCE de hoy

Este martes 3 de marzo, los números premiados han sido los siguientes:

  • Número: 72158
  • Serie: 031

Todos los premios del Cupón Diario de la ONCE

Hay que tener en cuenta que en un mismo cupón no pueden acumularse varios premios.

  • 72158 serie 031: 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 72158 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
  • 7215: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
  • 2158: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
  • 721: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
  • 158: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
  • 72: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
  • 58: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
  • 7: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
  • 8: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Comprobar los números premiados

Una vez concluidos los sorteos del día, JuegosOnce.es publicará los resultados oficiales de todos los juegos. Además, ONCE pone a disposición de los usuarios la nueva App “Mi vendedor ONCE” con la que se pueden comprobar todos los resultados.

Desde EL PAÍS también ofrecemos los resultados de los principales sorteos de lotería del día.

