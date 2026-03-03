Euromillones: comprobar sorteo del martes 3 de marzo

El Euromillones es un sorteo que se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes.

Comprueba los números premiados en el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado de este martes

Comprueba si eres uno de los afortunados con la combinación ganadora del sorteo del Euromillones de este martes 3 de marzo.

El Euromillones es una de las loterías europeas más conocidas y seguidas desde su lanzamiento en 2004, ya que ofrece multitud de premios y se juega en países como España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

Resultados del sorteo de Euromillones de hoy

Los números premiados del sorteo el Euromillones de este martes 3 de marzo son los siguientes:

Combinación ganadora: 06, 07, 24, 34, 50

Números Estrella: 05, 07

El Millón: ZHJ35101

En el sorteo de Euromillones del pasado viernes 27 de febrero no se repartió el eurobote, pero la suerte llegó a España en forma de acertante de segunda categoría en Alicante y dos de tercera categoría, que se llevaron casi 8.000 euros cada uno.

El premio de “El Millón” del pasado viernes fue a parar a Lugo, mientras este martes ha llevado la suerte a Granada.

En cuanto a los premios, cuenta con un total de 13 categorías que se distribuyen de la siguiente forma:

Todas las categorías de premios

1.ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado

2.ª Categoría (5 números + 1 estrella)

3.ª Categoría (5 números)

4.ª Categoría (4 números + 2 estrellas)

5.ª Categoría (4 números + 1 estrella)

6.ª Categoría (3 números + 2 estrellas)

7.ª Categoría (4 números)

8.ª Categoría (2 números + 2 estrellas)

9.ª Categoría (3 números + 1 estrella)

10.ª Categoría (3 números)

11.ª Categoría (1 número + 2 estrellas)

12.ª Categoría (2 números + 1 estrella)

13.ª Categoría (2 números)

El juego de “El Millón”

El sorteo de “El Millón” es la bola extra con la que Euromillones premia a los españoles, ya que únicamente se puede participar desde España. Así, cada martes y viernes se sortea un premio de 1 millón de euros entre todos los boletos de Euromillones que hayan sido vendidos en territorio español.

Para poder ser el ganador de este premio millonario es necesario que el código del boleto coincida con el código de “El Millón” de ese día.

Comprueba tus números premiados

Consulta los resultados del sorteo del Euromillones a través de la página web oficial de Loterías y Apuesta del Estado, que ofrece todos los resultados de sus sorteos escasos minutos después de los mismos.

Además, desde la página web de EL PAÍS también se pueden consultar los números premiados de los sorteos de lotería principales del día.