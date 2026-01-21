Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
CUPÓN DE LA ONCE

Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del miércoles 21 de enero

La ONCE celebra este sorteo de lunes a jueves y reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie

Cupón diario de la ONCE comprobar sorteo del miércoles 21 de enero de 2026
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El Cupón diario de la ONCE llega al ecuador de su semana, ya que se sortea solo de lunes a jueves, los viernes cede su puesto al Cuponazo y a sus miles de euros en premios, que suelen ser mayores a los del Cupón diario.

Este miércoles 21 de enero el Cupón diario de la ONCE reparte, como es habitual, un primer premio de 500.000 euros a los afortunados que cuenten con el número más la serie, además, reparte numerosos premios en función de las cifras acertadas.

El formato del juego se mantiene intacto desde 1984, año en el que se estableció de forma oficial, y se centra en décimos con cinco cifras más la serie.

Resultados del Cupón diario de la ONCE hoy

Los números premiados en el sorteo del Cupón diario de la ONCE de este miércoles 21 de enero han sido los siguientes:

  • Número: 02508
  • Serie: 030

Además, consulta en la siguiente lista todos los premios que se pueden obtener en función de las cifras acertadas en cada décimo. En un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.

Todos los premios

  • 02508 serie 030: 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 02508 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
  • 0250: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
  • 2508: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
  • 025: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
  • 508: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
  • 02: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
  • 08: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
  • 0: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
  • 8: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Comprobar los números premiados

Una vez concluido el sorteo, se podrá consultar el número premiado junto a la serie correspondiente en la página web de JuegosOnce.es, que ofrecerá el resultado escasos minutos tras el mismo. Además, se podrán comprobar todos los premios en la web de EL PAÍS.

Aquellos décimos que sean agraciados con el número del cupón diario de la ONCE se podrán cobrar de forma telemática y de forma física, en función de la cantidad premiada y de los puntos de venta en los que se hayan adquirido.

Otros Sorteos

Bonoloto

Bonoloto

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_