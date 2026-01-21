Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del miércoles 21 de enero

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

El Cupón diario de la ONCE llega al ecuador de su semana, ya que se sortea solo de lunes a jueves, los viernes cede su puesto al Cuponazo y a sus miles de euros en premios, que suelen ser mayores a los del Cupón diario.

Este miércoles 21 de enero el Cupón diario de la ONCE reparte, como es habitual, un primer premio de 500.000 euros a los afortunados que cuenten con el número más la serie, además, reparte numerosos premios en función de las cifras acertadas.

El formato del juego se mantiene intacto desde 1984, año en el que se estableció de forma oficial, y se centra en décimos con cinco cifras más la serie.

Resultados del Cupón diario de la ONCE hoy

Los números premiados en el sorteo del Cupón diario de la ONCE de este miércoles 21 de enero han sido los siguientes:

Número: 02508

Serie: 030

Además, consulta en la siguiente lista todos los premios que se pueden obtener en función de las cifras acertadas en cada décimo. En un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.

Todos los premios

02508 serie 030 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

02508 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

0250 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

2508 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

025 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

508 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

02 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

08 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

0 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

8: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Comprobar los números premiados

Una vez concluido el sorteo, se podrá consultar el número premiado junto a la serie correspondiente en la página web de JuegosOnce.es, que ofrecerá el resultado escasos minutos tras el mismo. Además, se podrán comprobar todos los premios en la web de EL PAÍS.

Aquellos décimos que sean agraciados con el número del cupón diario de la ONCE se podrán cobrar de forma telemática y de forma física, en función de la cantidad premiada y de los puntos de venta en los que se hayan adquirido.