Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 21 de enero
Consulte si ha resultado agraciado con los números premiados del sorteo de este miércoles
Loterías y Apuestas del Estado entrega este miércoles un bote de 5,1 millones de euros con uno de sus sorteos más esperados, la Bonoloto, que reparte millones de euros en premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.
Las cantidades premiadas son variables, dependen de cada categoría y de la recaudación acumulada en cada apuesta.
En el sorteo de Bonoloto de ayer martes no hubo acertantes de primera categoría, pero hubo 3 de segunda categoría, que se llevaron un premio de 68.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Barcelona y en Toledo.
BonoLoto: premios y ganadores del 20 de enero de 2026 https://t.co/vh0ZQqd9r1— BonoLoto (@bono_loto) January 20, 2026
Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy
Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este miércoles 21 de enero han sido los siguientes:
- Combinación ganadora: 20, 22, 24, 34, 39, 44
- Número complementario: 30
- Reintegro: 9
Todos los premios
- Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.
- Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario
- Tercera categoría: Acertar 5 números.
- Cuarta categoría: Acertar 4 números.
- Quinta categoría: Acertar 3 números.
- Reintegro: Acertar el número de reintegro.
Hay cosas que harías toooodos los días como terminar ese libro y quedarte ensimismado pensando en lo que acabas de leer, o jugar a la #Bonoloto. Hoy sorteo de 5.100.000€. Juega de lunes a domingo desde 0,50€ y consigue grandes premios pic.twitter.com/q3tlcSnVFA— BonoLoto (@bono_loto) January 21, 2026
Comprobar los números premiados
Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.
Además desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.
¿Y si me toca? Cómo cobrar los premios
Recuerda la normativa de Loterías y Apuestas el Estado para cobrar tus décimos premiados: si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.
Otros Sorteos
