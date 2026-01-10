Lotería Nacional: comprobar Sorteo Extraordinario de Invierno del sábado 10 de enero

El sorteo de Lotería Nacional se celebra todos los sábados en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Este 3 de enero Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de la Lotería Nacional como cada sábado a las 13.00 horas

El sorteo de Lotería Nacional se celebra este sábado 10 de enero en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, siendo uno de los juegos más populares en España, con una historia que se remonta al siglo XIX.

Los principales premios de la Lotería Nacional se reparten en un primer premio de 600.000 a la serie, en concreto, 60.000 euros para el cupón, y diversos premios complementarios. Actualmente, el sorteo se encuentra dentro de SELAE con el objetivo de ofrecer juegos seguros y responsables.

El décimo de este sábado 10 de enero de 2026 está dedicado a la estación de invierno en el que la blanca nieve cubre todo de blanco.

Décimo de Lotería Nacional del sábado 10 de enero de 2026

Todos los premios del Sorteo Extraordinario de Invierno de Lotería Nacional

El Sorteo Extraordinario de Invierno destaca por la cuantía de sus premios. Con un precio de 15 euros, tienes la oportunidad de ganar un premio especial de 15.000.000 de euros a un único décimo. Pero hay muchos más, como un primer premio de 130.000 euros al décimo o un segundo de 25.000 euros, también al décimo.

Premio especial al décimo: 15 millones de euros para un único décimo

Primer premio: 1.300.000 euros a la serie (130.000 euros al décimo)

Segundo premio: 250.000 euros a la serie (25.000 euros al décimo)

Número anterior y posterior al primer premio: 24.000 euros a la serie (2.400 euros al décimo)

Número anterior y posterior al segundo premio: 15.325 euros a la serie (1.532,5 euros al décimo)

Centena del primer premio: 750 euros a la serie (75 euros al décimo)

Centena del segundo premio: 750 euros a la serie (75 euros al décimo)

Tres últimas cifras del primer premio: 750 euros a la serie (75 euros al décimo)

Dos últimas cifras del primer premio: 300 euros a la serie (30 euros al décimo)

Reintegro del último número del primer premio: 150 euros a la serie (15 euros al décimo)

5 premios a terminaciones de cuatro cifras: 3.750 euros a la serie (375 euros al décimo)

15 premios a terminaciones de tres cifras: 750 euros a la serie (75 euros al décimo)

2 premios a terminaciones de dos cifras: 300 euros a la serie (30 euros al décimo)

2 reintegros a terminaciones de una cifra: 150 euros a la serie (15 euros al décimo)

¿Cómo puedes cobrar tu décimo?

Si tu décimo premiado es de menos de 3.000 euros, puedes cobrarlo en cualquier punto de venta oficial. Para premios mayores, tendrás que acudir a uno de los bancos colaboradores. Y si lo compraste por Internet, el dinero se ingresará directamente en tu cuenta.

Horario y dónde ver el sorteo

El sorteo se realiza este sábado a partir de las 13.00 horas. Además, se puede seguir en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.