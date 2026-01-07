Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del miércoles 7 de enero

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra hoy su tradicional sorteo del Cupón Diario, que cada noche pone en juego miles de premios y un primer galardón de 500.000 euros para el acertante del número y la serie. Este sorteo, que se realiza de lunes a jueves, se ha convertido en una cita fija para quienes buscan un golpe de suerte con un coste asequible y un componente solidario: cada participación contribuye a financiar programas para personas con discapacidad visual.

Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy

Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy miércoles 7 de enero son los siguientes:

Número: 80311

Serie: 013

Premios del Cupón Diario y cómo cobrarlos

El sorteo de este miércoles mantiene la estructura habitual del Cupón Diario. Estos son los premios en juego:

80311 serie 013 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

80311 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

8031 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

0311 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

803 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

311 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

80 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

11 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

8 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

1: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Para cobrar los premios, si el cupón se compró online, el importe se ingresa automáticamente en la cuenta de JuegosOnce.es. En el caso de cupones físicos, los premios menores se abonan en el punto de venta, mientras que los superiores a 500 € deben gestionarse en una delegación de la ONCE o en bancos colaboradores (CaixaBank, BBVA, Sabadell, Kutxabank). Recuerda que los premios mayores de 40.000 € tienen una retención fiscal del 20%.

