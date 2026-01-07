Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
CUPÓN DE LA ONCE

Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del miércoles 7 de enero

La ONCE celebra este sorteo de lunes a jueves y reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie

Cupón diario de la ONCE 7 enero 2026
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra hoy su tradicional sorteo del Cupón Diario, que cada noche pone en juego miles de premios y un primer galardón de 500.000 euros para el acertante del número y la serie. Este sorteo, que se realiza de lunes a jueves, se ha convertido en una cita fija para quienes buscan un golpe de suerte con un coste asequible y un componente solidario: cada participación contribuye a financiar programas para personas con discapacidad visual.

Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy

Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy miércoles 7 de enero son los siguientes:

  • Número: 80311
  • Serie: 013

Premios del Cupón Diario y cómo cobrarlos

El sorteo de este miércoles mantiene la estructura habitual del Cupón Diario. Estos son los premios en juego:

  • 80311 serie 013: 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 80311: 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
  • 8031: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
  • 0311: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
  • 803: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
  • 311: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
  • 80: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
  • 11: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
  • 8: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
  • 1: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Para cobrar los premios, si el cupón se compró online, el importe se ingresa automáticamente en la cuenta de JuegosOnce.es. En el caso de cupones físicos, los premios menores se abonan en el punto de venta, mientras que los superiores a 500 € deben gestionarse en una delegación de la ONCE o en bancos colaboradores (CaixaBank, BBVA, Sabadell, Kutxabank). Recuerda que los premios mayores de 40.000 € tienen una retención fiscal del 20%.

Compueba la Lotería del Niño

Ayer día 6 de enero se celebraba el mítico sorteo de la Lotería del Niño que repartía surte en forma de numerosos premios, entre los que destaca un primer premio de 200.000 euros por décimo premiado.

Consulta en EL PAÍS la lista oficial de todos los premios.

Otros Sorteos

Bonoloto

Bonoloto

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Ponga, Asturias

Ponga, el último tesoro natural de Asturias

Jordi Pastor
Coblenza Alemania

Coblenza, en la esquina más famosa de Alemania

Paco Nadal

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_