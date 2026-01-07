Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 7 de enero

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de Bonoloto, de lunes a domingo.

El sorteo de Bonoloto de hoy se juega por la parte proporcional de la recaudación

El sorteo diario de Bonoloto, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, vuelve a repartir ilusión este miércoles con la parte proprcional de la recaudación para quien acierte la combinación completa de seis números. Este juego, que se celebra de lunes a sábado, se ha consolidado como una de las opciones más económicas para probar suerte: cada apuesta cuesta solo 0,50 euros, con la posibilidad de participar en modalidad simple o múltiple.

En el sorteo de Bonoloto de ayer martes se repartió el bote a un acertante de primera categoría en Cáceres. Además, hubo un ganador de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 125.000 euros y selló su boleto ganador en Madrid.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este miércoles 7 de enero son los siguientes:

Combinación ganadora: 5, 15, 17, 20, 25, 36

Complementario: 45

Reintegro: 0

Así se reparten todos los premios

Los premios de Bonoloto se distribuyen en seis categorías. La Primera Categoría (6 aciertos) se lleva el bote acumulado, mientras que la Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) reparte el 24% del fondo de premios. La Tercera Categoría (5 aciertos) recibe el 12%, y la Cuarta Categoría (4 aciertos) el 19%. Para quienes acierten 3 números, el premio es fijo: 4 euros por apuesta, y el reintegro devuelve el importe jugado. Si no hay acertantes en una categoría, el importe se acumula para el siguiente sorteo, aumentando el bote.

Cobrar los premios: entidades y plazos

Los premios de hasta 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier administración de Loterías y puntos de venta oficiales. Para importes superiores, el pago se realiza exclusivamente en entidades bancarias colaboradoras mediante transferencia y previa identificación con DNI. El plazo para cobrar es de tres meses desde la fecha del sorteo, y los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a una retención fiscal del 20%.