Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
Loterías

Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 7 de enero

El sorteo de Bonoloto de hoy se juega por la parte proporcional de la recaudación

Bonoloto sorteo 7 enero 2026
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El sorteo diario de Bonoloto, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, vuelve a repartir ilusión este miércoles con la parte proprcional de la recaudación para quien acierte la combinación completa de seis números. Este juego, que se celebra de lunes a sábado, se ha consolidado como una de las opciones más económicas para probar suerte: cada apuesta cuesta solo 0,50 euros, con la posibilidad de participar en modalidad simple o múltiple.

En el sorteo de Bonoloto de ayer martes se repartió el bote a un acertante de primera categoría en Cáceres. Además, hubo un ganador de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 125.000 euros y selló su boleto ganador en Madrid.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este miércoles 7 de enero son los siguientes:

  • Combinación ganadora: 5, 15, 17, 20, 25, 36
  • Complementario: 45
  • Reintegro: 0

Así se reparten todos los premios

Los premios de Bonoloto se distribuyen en seis categorías. La Primera Categoría (6 aciertos) se lleva el bote acumulado, mientras que la Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) reparte el 24% del fondo de premios. La Tercera Categoría (5 aciertos) recibe el 12%, y la Cuarta Categoría (4 aciertos) el 19%. Para quienes acierten 3 números, el premio es fijo: 4 euros por apuesta, y el reintegro devuelve el importe jugado. Si no hay acertantes en una categoría, el importe se acumula para el siguiente sorteo, aumentando el bote.

Cobrar los premios: entidades y plazos

Los premios de hasta 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier administración de Loterías y puntos de venta oficiales. Para importes superiores, el pago se realiza exclusivamente en entidades bancarias colaboradoras mediante transferencia y previa identificación con DNI. El plazo para cobrar es de tres meses desde la fecha del sorteo, y los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a una retención fiscal del 20%.

Otros Sorteos

Cupón diario de la ONCE

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El paraíso a orillas del Mediterráneo se reinventa

Kepa Conde

El viaje comienza con los sentimientos que nos ponen en marcha

A. M.

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_