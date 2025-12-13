Lotería Nacional: comprobar sorteo del sábado 13 de diciembre

El sorteo de Lotería Nacional se celebra todos los sábados en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Este sábado Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo número 100 del año 2025

El sorteo de Lotería Nacional del 13 de diciembre de 2025 está dedicado al X aniversario de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional especializadas en la prevención y la investigación de las infracciones penales sobre violencia de género, doméstica y sexual.

Décimo de Lotería Nacional del sábado 13 de diciembre de 2025.

Los resultados del sorteo de Lotería Nacional hoy

Este sábado 13 de diciembre los números premiados del sorteo de Lotería son los siguientes:

Primer premio: 16149

Segundo premio: 54299

Extracciones de cuatro cifras: 2814, 4072, 6871, 8423

Extracciones de tres cifras: 027, 042, 127, 167, 191, 250, 283, 388, 462, 873

Extracciones de dos cifras: 03, 13, 34, 38, 52, 52, 57, 61, 88

Reintegros: 5, 7, 9

El primer premio de Lotería Nacional de este sábado ha sido muy repartido y ha caído en Valencia, Madrid y Barcelona, entre otros. Mientras que el segundo premio ha ido a parar a Barakaldo (Bizkaia).

Consulta en la siguiente lista todas las cantidades premiadas con cada uno de los premios anteriores:

Estos son todos los premios

Premios principales

Primer premio: 600.000 euros por serie (60.000 euros por décimo)

Segundo premio: 120.000 euros por serie (12.000 euros por décimo)

Premios secundarios

Anterior y posterior 1º Premio (10.000 euros por serie, 1.000 por décimo).

Anterior y posterior 2º Premio (5.540 euros por serie, 554 por décimo).

Cuatro premios de 4 cifras (1.500 euros por serie, 150 por décimo).

Siete extracciones de 3 cifras (300 euros por serie, 30 por décimo).

Nueve extracciones de 2 cifras (120 euros por serie, 12 por décimo).

2 Reintegros: 60 euros

Cómo comprobar los números premiados

Una vez concluido el sorteo se podrán consultar los números premiados a través de la misma página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Además, se pueden comprobar todos los premios de Lotería del día a través de EL PAÍS.

Cobrar los premios de Lotería Nacional

Para poder cobrar los décimos premiados del sorteo de Lotería Nacional, es necesario presentarse con el décimo en cualquier administración de loterías o puntos de venta autorizados de Loterías y Apuestas del Estado. Los premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar directamente en estos puntos, mientras que aquellos que sean de cantidades superiores deben ser cobrados en las entidades bancarias colaboradoras de SELAE.

Es importante recordar que para poder acceder al premio es necesario llevar la identificación oficial y el décimo premiado. El plazo para poder cobrar el premio es de tres meses desde el día después de la celebración del sorteo.