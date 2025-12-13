Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
Loterías

Lotería Nacional: comprobar sorteo del sábado 13 de diciembre

Este sábado Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo número 100 del año 2025

Sorteo Lotería Nacional sábado 13 diciembre 2025
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El sorteo de Lotería Nacional del 13 de diciembre de 2025 está dedicado al X aniversario de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional especializadas en la prevención y la investigación de las infracciones penales sobre violencia de género, doméstica y sexual.

Décimo de Lotería Nacional del sábado 13 de diciembre de 2025

Los resultados del sorteo de Lotería Nacional hoy

Este sábado 13 de diciembre los números premiados del sorteo de Lotería son los siguientes:

  • Primer premio: 16149
  • Segundo premio: 54299
  • Extracciones de cuatro cifras: 2814, 4072, 6871, 8423
  • Extracciones de tres cifras: 027, 042, 127, 167, 191, 250, 283, 388, 462, 873
  • Extracciones de dos cifras: 03, 13, 34, 38, 52, 52, 57, 61, 88
  • Reintegros: 5, 7, 9

El primer premio de Lotería Nacional de este sábado ha sido muy repartido y ha caído en Valencia, Madrid y Barcelona, entre otros. Mientras que el segundo premio ha ido a parar a Barakaldo (Bizkaia).

Consulta en la siguiente lista todas las cantidades premiadas con cada uno de los premios anteriores:

Estos son todos los premios

Premios principales

  • Primer premio: 600.000 euros por serie (60.000 euros por décimo)
  • Segundo premio: 120.000 euros por serie (12.000 euros por décimo)

Premios secundarios

  • Anterior y posterior 1º Premio (10.000 euros por serie, 1.000 por décimo).
  • Anterior y posterior 2º Premio (5.540 euros por serie, 554 por décimo).
  • Cuatro premios de 4 cifras (1.500 euros por serie, 150 por décimo).
  • Siete extracciones de 3 cifras (300 euros por serie, 30 por décimo).
  • Nueve extracciones de 2 cifras (120 euros por serie, 12 por décimo).
  • 2 Reintegros: 60 euros

Cómo comprobar los números premiados

Una vez concluido el sorteo se podrán consultar los números premiados a través de la misma página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Además, se pueden comprobar todos los premios de Lotería del día a través de EL PAÍS.

Cobrar los premios de Lotería Nacional

Para poder cobrar los décimos premiados del sorteo de Lotería Nacional, es necesario presentarse con el décimo en cualquier administración de loterías o puntos de venta autorizados de Loterías y Apuestas del Estado. Los premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar directamente en estos puntos, mientras que aquellos que sean de cantidades superiores deben ser cobrados en las entidades bancarias colaboradoras de SELAE.

Es importante recordar que para poder acceder al premio es necesario llevar la identificación oficial y el décimo premiado. El plazo para poder cobrar el premio es de tres meses desde el día después de la celebración del sorteo.

Otros sorteos destacados de la semana

Pasatiempos

Crucigrama para expertos

Sudoku para expertos

Crucigrama Mambrino

Palabra secreta

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Meditacion

Por qué no funciona la meditación a todos por igual y cuáles son los errores más frecuentes

Estefanía Grijota | Madrid
Consejos vejez en perros y gatos

La vejez en perros y gatos: cómo identificarla y consejos para hacérsela más llevadera

Carolina Pinedo | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El jefe de la misión de rescate de María Corina Machado: “Fue una de las operaciones de mayor riesgo en las que he participado”
  2. Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las campanadas en TVE por la baja médica del cómico
  3. CC OO denuncia que el gerente de la Jiménez Díaz, del grupo Quirón, ha vinculado sus protestas laborales con sabotajes
  4. El PSOE le saca nueve puntos al PP pese a los casos de corrupción y la entrada en prisión de Ábalos y Koldo, según el CIS
  5. Francia rechaza la detención y entrega de Josu Ternera como reclamaba la Audiencia Nacional
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_