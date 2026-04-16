Más de la mitad de las personas LGTBI+ han sufrido un ataque de odio en el último año

El odio crece en España. Más de la mitad de las personas LGTBI+ (54%) han sufrido una situación de odio en el último año. Este se ha expresado a través de acoso, discriminación o agresión, tanto en el espacio público como en el digital, según el informe Estado del Odio LGTBI+ 2026, elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+) junto al Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y a partir de una encuesta realizada por 40dB. A pesar de ese repunte de la lgtbifobia ―unos 12 puntos más que en el informe anterior―, el estudio también constata que las denuncias por delitos de odio se han duplicado desde 2024 (pasando del 17 al 35%).

“Las personas LGTBI+ identifican y reconocen con mayor claridad las situaciones de acoso, discriminación y agresión como hechos de odio. Esto es clave para activar mecanismos de apoyo y denuncia, además de permitir una mejor medición del fenómeno y una mayor conciencia sobre su magnitud”, se detalla en la investigación, que se ha presentado este jueves en la sede de la Felgtbi+, en Madrid.

“Aunque el colectivo busca ayuda, no siempre la encuentra en los organismos públicos”, ha avisado la presidenta de la federación, Paula Iglesias, en referencia a otro dato de la investigación: el 74% de las personas que denunciaron ante las autoridades tuvieron algún tipo de experiencia negativa. De ahí que desde la Felgtbi+ remarquen que muchas víctimas se sientan más cómodas acudiendo a organizaciones y entidades de defensa de los derechos del colectivo. “Muchas agresiones siguen ocultas por la desconfianza en un sistema del que también fuimos víctimas, o ante la ausencia de autoridades debidamente formadas y dispositivos para intervenir frente a situaciones complejas y en las que pueden confluir múltiples interseccionalidades”, ha continuado Iglesias.

En España, entre un 11 y un 12% de la población mayor de 18 años se identifica como parte del colectivo LGTBI+, según la encuesta del CIS de Relaciones sexuales y de pareja de 2025. “Equivaldría a unos cinco millones de personas”, apuntan desde la Felgtbi+. La bisexualidad es la orientación que lidera mayoritariamente: más de la mitad se define así, tanto en el CIS como en la encuesta de 40dB.

Además, entre los jóvenes el reconocimiento como parte del colectivo es mayor que el dato general: el 30% de los menores de 24 se reconoce como LGTBI+, mientras que en el rango de 25 a 34 lo hacen el 20%. En los mayores de 45 se reduce al 4%. Esto indica que actualmente hay una mayor facilidad para expresar la diversidad.

La mayoría de las personas LGTBI+ entrevistadas para Estado de Odio 2026 percibe que el acoso público y los discursos de odio han aumentado. Lo constatan los datos del Ministerio de Interior: en los últimos cuatro años, los delitos de odio han subido un 30%. En 2024, fecha de las últimas cifras publicadas, se registraron en España 1.955 delitos e incidentes de odio, un 30% más que hace cuatro años. De estos, casi un tercio (528) fueron ataques a la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas; es la segunda motivación de los agresores, tras el racismo y la xenofobia.

La Felgtbi+ alerta de que en los últimos dos años la prevalencia del acoso ha pasado del 20 al 36%; la de la discriminación, del 23 al 29% y la de las agresiones, del 7 al 22%. “El odio afecta de manera más intensa a las personas LGTBI+ en mayor situación de vulnerabilidad como son las personas trans ―una de cada dos ha sufrido agresiones físicas―, las jóvenes, quienes han alcanzado menor nivel educativo, quienes disponen de menores ingresos o aquellas que presentan otras interseccionalidades, como las personas racializadas o las que tienen alguna discapacidad”, ha incidido la responsable de investigación de la Federación, María Rodríguez.

Lgtbifobia digital

En el informe presentado este jueves por la Felgtbi+, que elabora desde 2022 y que se basa en 800 entrevistas, se ha analizado por primera vez la relevancia del odio digital: un 44% afirma haber sido objeto de algún tipo de violencia (insultos, hostigamiento, aislamiento). En el ámbito físico, el 36% de los encuestados ha sufrido acoso; el 29% discriminación y el 22% agresiones físicas o sexuales. Además, un 11% afirma haber sufrido simultáneamente las tres formas, y aproximadamente la mitad de las víctimas declara haber vivido estas situaciones más de tres veces en los últimos cinco años, lo que evidencia patrones de revictimización.

“Es preocupante que la experiencia de situaciones de odio se mantenga en niveles tan elevados”, ha destacado Laura Morales, profesora de investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC) y coautora del informe. Para la experta, esto apunta a la existencia de un clima social y político que permite y legitima la violencia contra las personas LGTBI+: “Hay riesgo de que este odio se convierta en estructural si la acción pública no se dirige de manera eficaz a combatirlo”.

La Felgtbi+ lleva tiempo reclamando la aprobación urgente de un pacto de Estado contra los discursos de odio. “Si el odio avanza, la protección debe hacerlo a pasos más agigantados”, ha incidido la presidenta de la Federación. Justamente, esta semana ha habido reuniones para avanzar en este asunto; fuentes del PSOE afirman que la idea es aprobarlo este año. “Los discursos de odio son la antesala de la violencia”, ha añadido Iglesias, “y solo un consenso democrático, como este pacto de Estado, podrá garantizar una protección estable y duradera. Necesitamos una herramienta democrática que genere reformas estructurales y medidas de protección a largo plazo. Cualquier alternativa sería un mero parche cortoplacista y una oportunidad perdida de blindar nuestra protección”.