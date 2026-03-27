Detenidas cinco mujeres por la agresión tránsfoba ocurrida en un pueblo de León

La Guardia Civil acusa a las chicas, de entre 18 y 24 años, de un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria

La Guardia Civil ha detenido este viernes a cinco mujeres por la agresión tránsfoba ocurrida el sábado pasado en La Bañeza (León). A las acusadas, de entre 18 y 24 años, se les atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria, según ha confirmado la Guardia Civil en una nota de prensa, y han pasado a disposición del Tribunal de Instancia de La Bañeza.

Los hechos ocurrieron la noche del 21 de diciembre en un bar de la localidad leonesa. La víctima, además de recibir insultos lgtbifóbicos, fue brutalmente apalizada, según su propio relato. Consecuencia de los golpes, sufrió varios moratones en la cara y estuvo a punto de perder un ojo. La víctima es Bianca Lizbeth Fernández, quien actualmente ostenta el título de Miss Benavente, localidad donde nació, y también el de Miss Trans Zamora. “Fue un ataque de extrema violencia, en el que casi pierde la vida y que estuvo a punto de costarle un ojo”, denunciaron desde Plataforma Trans.

Todo comenzó cuando Fernández intentó entrar al aseo del bar en el que estaba y un grupo de mujeres la increpó diciéndole que no podía pasar al mismo baño que ellas porque era “un hombre”. También le gritaron insultos lgtbifóbicos. Para protegerse, la víctima se encerró en el aseo. Posteriormente, al salir del local, varias personas se le echaron encima y la atacaron.

“Esta brutal agresión recuerda al asesinato de Samuel Luiz”, ha denunciado la presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé. La muerte de Luiz ocurrió en 2021 a consecuencia de una somanta de golpes que le propinó un grupo de personas a la salida de un bar y al grito de “maricón”. El Tribunal Supremo confirmó el pasado diciembre las condenas de entre 20 y 24 años de cárcel impuestas a los tres autores de ese ataque. Todos tenían menos de 25 años.

“Este tipo de agresiones no son hechos aislados, sino la consecuencia directa del aumento de los discursos de odio hacia las personas trans en redes sociales y de las voces de políticos de la derecha y ultraderecha que señalan a las personas LGTBIQ+ como un peligro”, incidieron desde Plataforma Trans. El 31 de marzo es el día de la visibilidad trans y esta organización ha convocado una manifestación para el sábado 28 en Madrid (que arranca en la plaza de Pedro Zerolo a las 18.00) en un momento “especialmente alarmante”, justamente por el ataque sufrido por Bianca Lizbeth Fernández.

“La visibilidad no es solo una celebración, es una herramienta de supervivencia y se necesita que la sociedad se posicione frente al odio y apoye de manera activa a las personas trans”, en palabras de Mar Cambrollé. Desde la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+) ya avisaban de un aumento “preocupante y alarmante” de las agresiones físicas o verbales contra personas del colectivo: en 2025 se habían más que duplicado con respecto al ejercicio anterior, según sus datos. La violencia había pasado de afectar al 6,5% de las personas LGTBIQ+ en 2024 al 16,3% el año pasado: más de 800.000 personas atacadas, según los cálculos de la Felgtbi+.

Por otro lado, el informe Estado del Odio 2025, elaborado por 40dB para la federación, avisaba de que una de cada cinco personas LGTBI+ había sido acosada en el último año con insultos, aislamiento social o coacciones en el entorno digital, y que el 42,5% había enfrentado situaciones de odio. En la presentación de esa investigación, la presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, denunció “una normalización del odio, amplificada por discursos políticos que legitiman la violencia simbólica y allanan el terreno para la violencia física”.

Castilla y León es la única región de España que carece de normativa LGTBI+ específica. El año pasado, el Gobierno regional, en manos del PP desde hace casi 40 años, planteó iniciar los trámites para sacar adelante una ley específica, pero el adelanto electoral los paralizó. Tras los comicios del 15 de marzo, los conservadores requieren del apoyo de la extrema derecha de Vox, lo que complicará mucho su aprobación.

El teléfono 028 atiende a las víctimas de lgtbifobia las 24 horas del día, todos los días del año. También conocido como teléfono Arcoíris, es un servicio de información y atención a víctimas de delitos de odio y de discriminación anónimo, gratuito, confidencial y accesible. Además, se puede contactar por correo electrónico (028-online@igualdad.gob.es) o conectar a través de un chat online.