El miedo a un Gobierno con los ultras afianza el voto progresista de las personas LGTBI+

Existe una relación directa entre la asociación de la llegada al Gobierno de un partido ultraconservador, como Vox, con una amenaza a los derechos LGTBI+. Ese vínculo, además, se relaciona con la movilización electoral: el 77% de las personas LGTBI+ que tiene claro que acudirían a votar ante unas elecciones generales, afirma percibir ese riesgo, según el informe Estado LGTBI+ 2026 de la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+), elaborado por 40dB, que ha analizado la intención de voto de las personas del colectivo y que se ha presentado este lunes. “La percepción del riesgo moviliza”, ha incidido la responsable de investigación de la Felgtbi+, María Rodríguez, Además, el trabajo constata que si solo votaran las personas LGTBI+, las fuerzas progresistas sumarían una cómoda mayoría absoluta: 202 escaños (152 el PSOE; 38 Sumar y 12 Podemos).

“Este dato no solo refleja una preferencia electoral, sino también una movilización política vinculada a la preocupación por posibles retrocesos en materia de derechos y libertades”, ha detallado el director de investigación de 40dB, Carlos Domínguez. Para el experto, el 53,8% de las personas LGTBI+ votarían por una opción de izquierdas porque “perciben la política institucional como un espacio clave para garantizar la protección y el avance de sus derechos, así como sus libertades”.

Mientras que el 51% de la población española votaría derecha o extrema derecha, según el último barómetro electoral elaborado por 40dB para EL PAÍS; entre los votantes LGTBI+ lo harían el 31%. “Entre el electorado general hay una ventaja de unos 14 puntos hacia fuerzas de derecha y extrema derecha. Sin embargo, en el colectivo se invierte: hay 21 puntos a favor de fuerzas de izquierda”, ha destacado Domínguez. “Por cuarto año consecutivo [los que se llevan elaborando esta encuesta], comprobamos que el electorado LGTBI+ tiene una inclinación a la izquierda”, ha dicho.

Esto no significa que no haya votantes LGTBI+ que voten a PP o a Vox (lo harían un tercio: 19% para los conservadores y el 11,1% para los ultras). Al analizar la simpatía hacia las formaciones políticas, entre las personas del colectivo lidera el PSOE (25,5%), seguido de Sumar (12,6%). Sin embargo, en tercer lugar, aparece Vox (10,5%), por delante del PP (9,7%) y Podemos (9,4%). “No lo tomaría como una prueba de que el colectivo sea más de Vox que de el PP. Aparte de los sesgos, hay que tener en cuenta que al igual que la izquierda suele estar sobrerepresentada en las encuestas; le ocurre algo parecido a Vox”, ha destacado el experto de 40dB. Para la realización de esta encuesta ―que tiene un intervalo de confianza del 95%― se han entrevistado a 800 personas del colectivo, todas mayores de 18 años, entre finales de enero y la primera quincena de febrero.

“La simpatía y el apoyo a PP y Vox puede deberse a factores familiares, culturales o económicos”, ha ahondado María Rodríguez. “Aquellas personas LGTBI+ de clase media, son las que más se identifican con las opciones de izquierda. Tanto en las clases superiores como en inferiores, aumenta el desapego hacia la izquierda. En un caso, por las opciones políticas de su familia y el volumen de ingresos; en el otro, por un aumento de la desafección política”, ha profundizado.

Entre los votantes LGTBI+ que apuestan por la derecha y la extrema derecha, el temor a un posible cuestionamiento de sus derechos disminuye notablemente con respecto a los que se ubican a la izquierda: más de cuatro de cada 10 votantes conservadores del colectivo (44,3%) afirma no temer la pérdida de derechos. Entre los que apoyan a la extrema derecha, más del 60% dice que los avances conseguidos no estarían en riesgo. “Entre el electorado LGTBI+ del PP un 33% considera que la llegada al Gobierno de los ultras pondría en riesgo sus derechos. En el caso de Vox, lo afirma casi un 22%”, ha explicado Rodríguez. Ese miedo es lo que puede potenciar un “voto útil” hacia formaciones progresistas.

A pesar de ese efecto movilizador ante el miedo ultra, solo un 46% de las personas LGTBI+ tiene claro que acudirá a votar ante unas posibles elecciones. En la población general, asciende hasta el 57,7%, según la encuesta que 40dB elaboró para EL PAÍS a comienzos de este mes.

Por su parte, la presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, ha descrito a las personas del colectivo como “el muro de contención” ante la extrema derecha, así como frente a cualquier intento de retroceso de derechos. “Somos la sociedad diversa, igualitaria e inclusiva que quiere seguir caminando hacia delante”, ha añadido: “La responsabilidad es colectiva, tanto política como social, demostremos qué tipo de sociedad somos, saliendo a votar para defender nuestras vidas y nuestros derechos”.