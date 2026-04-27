La mayoría del PP en el Senado insta al Gobierno a paralizar la reforma constitucional para blindar el aborto

Los populares alegan que “no hay necesidad jurídica ni consenso político” que avale la iniciativa que tramita el Ejecutivo de Pedro Sánchez

El Senado, con mayoría del PP, ha reclamado este lunes al Gobierno que frene la tramitación de la reforma del artículo 43 de la Constitución, que blindaría el aborto, ante la “falta de consenso” y ha calificado la iniciativa de “oportunismo, estafa y cortina de humo” para tapar la corrupción del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los grupos parlamentarios en la Comisión Constitucional del Senado han debatido una moción del PP que señala “la importancia de preservar el consenso social y político básico en torno a la Constitución”, en un debate en el que los populares han eludido centrarse en el derecho al aborto y han acusado a Sánchez de “generar ruido” y “erosionar y banalizar la Constitución”.

Por el PP, su senador Vicente Tirado ha argumentado que “no existe una demanda social prioritaria” para dicha reforma, ni hay “ninguna expectativa real” de que prospere, y ha zanjado que la reforma se construye sobre “una premisa falsa”, porque el aborto “ya está regulado por una ley orgánica vigente y avalada por el Tribunal Constitucional”.

“Por tanto, cuando no hay necesidad jurídica, cuando no hay consenso político, cuando además se intenta eludir el procedimiento constitucional adecuado, lo que se impulsa no es una reforma, sino una maniobra. Una maniobra que reabre un debate que en la práctica está resuelto y que construye un problema que no existe”, ha reprochado Tirado.

En la misma linea, UPN, a través de su senadora María Mar Caballero, ha tildado de “cortina de humo” el proyecto de reforma del Gobierno y ha instado a “trabajar por ese consenso” y presentarlo en el Congreso para que sea debatido.

Por el PSOE, la senadora Susana Díaz ha preguntado al PP “cuál es realmente la postura del partido” en torno al aborto y ha criticado que el PP no entienda que existe una “demanda y una necesidad social” de blindarlo, ya que no tienen los mismos derechos las mujeres que intentan interrumpir su embarazo en un pueblo o en una gran ciudad.

Ha criticado, además, que se impulsen iniciativas parlamentarias que cuestionan el derecho de las mujeres “a decidir sobre su propia maternidad” e insistido en la necesidad de que el aborto se garantice en un sistema público que sea garante.

ERC, a través de su senador Joan Queralt, ha afeado al PP que argumente que una reforma para garantizar el aborto se decida en función de si hay o no consenso político, cuando se trata de una cuestión que “ataca directamente” a la dignidad humana y a la de las mujeres. “Entonces eso debe quedar negro sobre blanco de forma indeleble y sin el más mínimo atisbo de sospecha de regresión”, ha afirmado.