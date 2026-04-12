La policía investiga la muerte de una mujer en Pamplona tras precipitarse desde la terraza de un edificio

Los agentes municipales han detenido a un hombre por quebrantamiento de una orden de alejamiento e indagan su posible implicación en el caso

La Policía Municipal de Pamplona investiga el fallecimiento de una mujer de 37 años sobre las 4.30 de la madrugada de este domingo tras precipitarse de un edificio ubicado en el barrio pamplonés de San Jorge.

Según han informado fuentes de la Policía Municipal de Pamplona, hay un varón detenido por quebrantamiento de una orden de alejamiento. Desde el cuerpo policial se está investigando las causas del fallecimiento de la mujer y si está relacionado con el quebrantamiento de esta medida cautelar.

En lo que va de año, 15 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.358 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.