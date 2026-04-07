El Gobierno repartirá 180 millones de euros entre las comunidades para combatir la violencia machista

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz (d) y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes en el Palacio de la Moncloa.

El Consejo de Ministros repartirá casi 180 millones de euros entre las comunidades autónomas para que apliquen las 461 medidas contra la violencia machista que consensuaron en febrero de 2025 todos los partidos del arco parlamentario, con la excepción de Vox. El acuerdo al que se llegó entonces fue la renovación y modificación del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, que ampliaba el contenido del anterior en algunas materias, como la violencia digital o la vicaria. “El compromiso de este Gobierno es indiscutible”, ha señalado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La distribución de esa cuantía entre los territorios todavía no ha quedado definida. El Ministerio de Igualdad ha explicado en una nota de prensa que se conocerá en la próxima conferencia sectorial del ramo el próximo 15 de abril. El reparto de los fondos se hace anualmente. La cantidad que se reparte este año es exactamente la misma que se repartió el año pasado: 179,8 millones de euros.

Desde el Ejecutivo explican que, para asignar las cuantías que se destinan a cada comunidad, se tienen en cuenta distintos criterios: si el territorio es o no una isla; si está cerca de una frontera; y la distribución de mujeres, especialmente de las mayores de 65 años, extranjeras o con alguna discapacidad. También se tienen en cuenta variables económicas, como la proporción de ellas que están en paro o con trabajos temporales, al entender que se trata de situaciones de mayor vulnerabilidad.

Al igual que otros años, de los 179,8 millones de euros que se van a repartir, 160 van a ir destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ―renovado en 2025―. Los 19,8 millones restantes se destinarán a “distintos programas y planes autonómicos” dirigidos a las víctimas de violencia de género y de violencias sexuales. Desde la actualización del plan el año pasado, son también considerados en esta categoría aquellos menores que han sido víctimas de violencia vicaria.

Esta cuantía, los 19,8 millones, está recogida en el presupuesto de gastos de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género y servirá para financiar cuatro tipos de programas a lo largo de este año. Por una parte, estarán los programas de asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres (con 8,5 millones de euros), los programas para la implementación de planes personalizados (un millón), los programas de apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales (9,5 millones) y los programas de prevención de este tipo de abusos en menores tuteladas (800.000 euros).

Una de las claves que recogía el nuevo pacto de Estado fue la propuesta de “incorporar de manera específica la violencia económica” a la legislación. La intención del acuerdo era reconocerla, regularla y definirla más allá del delito de impago de pensiones, sino considerar también otras formas de violencia como el alzamiento de bienes, las estafas, las apropiaciones indebidas o la administración desleal.