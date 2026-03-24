Sanidad convoca al comité de huelga de los médicos para negociar el fin de los paros

El Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos se sentarán este jueves para negociar el fin de la huelga que los facultativos tienen convocada una semana al mes de febrero a junio. Será la primera reunión con el departamento de Mónica García desde que seis sindicatos médicos se unieran en enero para reclamar un estatuto propio con mejoras con respecto a lo pactado con las centrales de clase (CC OO, UGT y CSIF, además de Satse, el mayoritario en la enfermería).

La reunión es lo que llevaban semanas reclamando los sindicatos. Sanidad recelaba argumentando que ya se habían sentado más de 20 veces, cediendo a todas las reivindicaciones dentro de sus competencias. Pero la cita no comienza con buen pie: los representantes de los facultativos han comunicado que acuden en un “ejercicio de responsabilidad y buena fe”, pero que no hay ninguna propuesta que haga avanzar en el conflicto.

Los sindicatos médicos mantienen que el conflicto terminaría si Sanidad cede en sus principales reivindicaciones, que pasan por un marco propio para la profesión médica y facultativa, con un estatuto específico que regule sus condiciones de ejercicio y una mesa de negociación propia del colectivo, con un sistema para fijar la representatividad sindical. También proponen una nueva clasificación profesional del personal estatutario que reconozca la singularidad de médicos y facultativos por su nivel de cualificación, funciones, responsabilidad y liderazgo.

En el plano laboral, piden una jornada máxima de 35 horas semanales (incluyendo guardias), límites claros a la duración diaria del trabajo y a los descansos, y que cualquier exceso sobre esa jornada sea voluntario y se pague por encima de la hora ordinaria. A ello añaden medidas sobre guardias, jubilación anticipada mediante coeficientes reductores, conciliación, descansos e igualdad efectiva entre hombres y mujeres en cuestiones de maternidad, embarazo, parto y lactancia.

Fuentes del Ministerio de Sanidad lamentan que, en lugar de trasladar una respuesta formal al departamento por los cauces institucionales habituales, el comité haya optado “por pronunciarse a través de los medios de comunicación”, sin que conste confirmación oficial de su asistencia.

En el departamento de Mónica García subrayan que todas las propuestas del comité de huelga han sido “ya abordadas, respondidas o encauzadas en el proceso de negociación, incorporando los avances posibles dentro del marco competencial vigente” y dejando abiertas vías de desarrollo en aquellos aspectos que requieren la participación de otros niveles de la Administración.

A pesar de ello, el ministerio mantiene la reunión del jueves (hay una más prevista para el lunes) y confía en reconducir el conflicto ”hacia un diálogo efectivo”. Sin embargo, considera que “un proceso de negociación exige necesariamente voluntad de acuerdo, flexibilidad y adecuación al marco legal existente”. Fuentes de Sanidad creen que resulta difícil avanzar si se mantienen “posiciones invariables en aspectos que, por su naturaleza competencial o jurídica”, no pueden ser asumidos por el ministerio.