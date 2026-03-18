El Opus Dei aparta a un profesor en Madrid por abusos sexuales a tres menores

Los abusos, que el director del colegio califica de “comportamientos inadecuados”, se habrían producido en un club juvenil de Mirasierra (Madrid) vinculado con la compañía

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El Opus Dei ha apartado temporalmente a un profesor del colegio El Prado de Madrid por haber presuntamente abusado sexualmente de tres menores. Los abusos se habrían producidos, según la denuncia de una familia, en un club juvenil de Mirasierra (Madrid) vinculado con la compañía. El presunto autor del delito trabajaba de monitor en el club y también de profesor en el colegio.

El director del centro escolar, Santiago Olmedo, calificó los abusos de “comportamientos inapropiados” en un email que envió a todas las familias para informarlas de que el acusado ha sido “suspendido cautelarmente de sus funciones como docente”. También ha sido apartado de sus funciones de monitor en el club. En el correo, se hace referencia a que los “comportamientos inapropiados” se habrían llevado a cabo con “varios alumnos”.

Este periódico ha tenido información de al menos tres menores, confirmados por el gabinete de comunicación del Opus. Preguntada por este periódico, la compañía ha confirmado que el monitor y profesor ha sido efectivamente apartado cautelarmente por presuntos abusos. “Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se ha actuado muy rápido y se ha estado siempre en contacto con las familias, de los afectados y del resto de alumnos”, explican.

Según detallan, una primera familia denunció los hechos, que habrían ocurrido hace dos años, al delegado de protección del club y este dio traslado el pasado día 13 a la Fiscalía. Fue el propio delegado de protección —figura obligatoria por ley desde la aprobación de la LOPIVI, la ley protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia― el que, al considerar verosímiles los hechos denunciados, informó a las autoridades y a la propia compañía.

En el mail, al que ha tenido acceso este periódico, que el vicepresidente del club juvenil envió a las familias, se informa de que la comunicación que recibieron fue el día 9 de marzo y que, en la “investigación interna” que llevaron a cabo, dieron con dos víctimas más. También en este caso, los hechos habrían ocurrido hace dos años. Se creó un comité interno que, siguiendo los protocolos de protección, “apartó inmediatamente” al acusado, “recabó todos los datos disponibles” hasta entregarlos a Fiscalía.