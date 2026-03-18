El contagio acelerado de meningitis en el condado de Kent pone en alerta a las autoridades sanitarias del Reino Unido

Decenas de estudiantes hacen cola este miércoles en la Universidad de Kent, en Canterbury, para recibir antibióticos contra la meningitis B.

Aunque la investigación está todavía en una fase inicial, y las autoridades del Reino Unido se centran ahora en evitar la propagación de los contagios, es posible que el brote acelerado de meningitis B detectado en el condado de Kent del Reino Unido obedezca a causas generacionales.

La mayoría de los veinte casos detectados —nueve confirmados y 11 todavía bajo estudio— son jóvenes universitarios. De los dos muertos registrados, uno era una chica de 18 años, Juliette, en su último curso de instituto, y otro un universitario cuya identidad se ha preservado.

El primer ministro, Keir Starmer, ha pedido en el Parlamento a todos aquellos que hubieran acudido al Chemistry Club, un club nocturno de la ciudad de Canterbury, en las noches del 5, 6 ó 7 de marzo, que acudan a su médico de familia de manera inmediata.

Al menos 2.500 personas han recibido ya tratamiento de antibiótico, porque la cepa en cuestión era de naturaleza bacteriana. También se prepara una campaña urgente de vacunación, centrada en el perímetro de Kent, con otras 2.500 dosis.

¿Por qué generacional? En el Reino Unido se registran muy pocos casos al año de meningits B, unos 300, y solo uno de cada 10 resulta mortal. Desde 2015, la sanidad pública ofrece a los padres la posibilidad de vacunar a sus bebés contra esta enfermedad.

Es prácticamente imposible que los estudiantes afectados por el actual brote hubieran recibido esa vacuna, por una cuestión de edad. La meningitis B se transmite fácilmente con abrazos, besos y en entornos de concentración de personas en espacios reducidos. Justo todo lo que han disfrutado muchos estudiantes durante los días en que presuntamente se produjo el brote, poco antes de que regresaran todos a sus casas para preparar la temporada de exámenes.

“Es muy improbable que estos alumnos tuvieran protección e inmunidad ante la meningitis, porque no habrán recibido la vacuna que se ofrece desde 2015″, ha confirmado la doctora Eliza Gil, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, uno de los centros británicos más relevantes en el estudio de enfermedades infecciosas.

La rapidez de los contagios

A pesar de los mensajes de calma y normalidad que transmiten las autoridades, los responsables sanitarios admiten que la alarma ante el actual brote obedece a la rapidez de los contagios.

“Todo apunta a un incidente de contagio acelerado, que se ha extendido en los límites de las universidades. Habrá habido un montón de fiestas, y por tanto mucho contacto social”, ha señalado Susan Hopkins, la directora ejecutiva de la Agencia del Reino Unido para la Seguridad Sanitaria (UKHSA en sus siglas en inglés). “En mis 35 años de experiencia médica, tanto en hospitales como en política sanitaria, es la vez que he visto un mayor número de casos de esta cepa en un solo fin de semana”, ha dicho. “Lo que tiene pocos precedentes es la naturaleza explosiva del brote, con tantos casos en tan poco tiempo”, ha admitido.

Aunque la UKHSA ha comenzado a preparar una respuesta coordinada preventiva a escala nacional, el ministro de Sanidad, Wes Streeting, ha señalado este miércoles en la BBC que no contempla que el brote salga del perímetro de Kent. “Muchos estudiantes de la Universidad de Kent ya han regresado as sus casas, porque entramos en semana de exámenes. Y eso nos ayuda”, ha dicho.

La meningitis es una infección de la membrana protectora del cerebro y de la médula espinal. Puede derivarse de distintas bacterias o virus. La meningitis B la causa una infección con la bacteria Neisseria meningitidis, conocida como meningococo. Sus efectos pueden ser mortales si alcanza la sangre o el fluido espinal de las personas, el líquido claro e incoloro que circula por el sistema nervioso central.