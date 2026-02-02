El TSJ de Andalucía confirma 20 años de cárcel para un hombre por abusos a cuatro de sus sobrinas menores en Málaga

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de la Audiencia de Málaga de 20 años de prisión para un hombre por violencia sexual contra cuatro sobrinas cuando tenían cinco, ocho, once y catorce años, durante las temporadas estivales, cuando jugaba con ellas, sobre todo en una piscina de una vivienda. Este tribunal ha desestimado el recurso de la defensa del acusado contra la sentencia de la Sección Primera de Málaga, que lo condenó por cuatro delitos continuados de abusos sexuales a menor de 13 años y solo precisa que los hechos comenzaron en 2004 y se produjeron en distintos momentos.

Según se declara probado en la sentencia de Málaga, y ahora confirma el TSJA, los hechos sucedían en las temporadas de verano, cuando el acusado, “con la intención de menoscabar la libertad e integridad sexual de las menores”, llevó a cabo distintas conductas delictivas con ellas. En este sentido, según señalaba la resolución, a una de las sobrinas, de unos 11 años en ese momento, le realizaba tocamientos estando dentro de la piscina, “a modo de juego”, haciéndolo en varias ocasiones durante el verano.

En el caso de otra sobrina, hermana mayor de la anterior, con unos 14, los abusos eran en el dormitorio que el acusado tenía en la casa de su madre, con la excusa de mostrarle una colección de mecheros; unos episodios que “se repitieron muchas veces”, dice la Sala de Málaga sobre unos hechos aún denominados abusos por haberse producido antes de 2022, cuando abusos y agresiones pasaron a estar unificados, denominándose a partir de entonces cualquier hecho como agresión sexual.

Asimismo, a la prima de su sobrina, que tenía en ese momento ocho años, cuando acudía a reuniones familiares en casa de su tía, también en la piscina, le realizaba tocamientos. Y a una sobrina de cinco años, el acusado “la sentaba sobre sus piernas” para realizar ese tipo de hechos y también una vez en la piscina.

El acusado dijo que “simplemente jugaba con ellas, tirándolas a la piscina”, pero el TSJA cree que esta tesis de defensa podría aceptarse si se hubiese tratado “de algún acto esporádico o aislado”, pero “resulta inasumible cuando, como aquí, eran actos reiterados, incluso a lo largo de varios años, cometidos contra cuatro menores”. Además, considera “comprensible” que las denunciantes “no fueran capaces de concretar las fechas exactas en que se produjeron todos y cada uno de los episodios de abuso sufridos, dada la edad que tenían cuando se produjeron, el tiempo transcurrido cuando los sacaron a la luz, la frecuencia con que ocurrían y similitud entre ellos”.

“No puede exigirse a los menores que se ven inmersos en una dinámica de violencia sexual continuada que asuman la carga de ir registrando cada episodio sufrido para, llegado el caso, blindar la credibilidad de su testimonio y evitar que se dude de su sinceridad”, asegura el TSJA. Así, explica que “en los casos de abusos sexuales infantiles cometidos en el ámbito intrafamiliar es frecuente y esperable que las víctimas mantengan silencio durante largos periodos de tiempo”, por lo que añade que “el retraso en la revelación y el mantenimiento del silencio no deban interpretarse como signos de mendacidad”.

Por último, el alto tribunal andaluz tampoco considera que hayan prescrito los delitos, como alegó la defensa, por lo que rechaza por completo el recurso y confirma la sentencia de la Audiencia malagueña.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.esy por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.