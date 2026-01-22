Detenido el pederasta Vázquez Patiño, uno de los 10 fugitivos más buscados de España

La Policía Nacional ha detenido este jueves a primera hora de la mañana en A Coruña a Daniel Vázquez Patiño, un fugitivo buscado por la justicia por agredir sexualmente a una niña de 10 años, según ha adelantado Abc y ha confirmado EL PAÍS en fuentes policiales. Vázquez Patiño, de 47 años y natural de la ciudad gallega donde ha sido arrestado, fue incluido por el Ministerio del Interior en noviembre en la lista de los 10 delincuentes más buscados en España.

Interceptado en el domicilio en el que se ocultaba por agentes de la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional, Vázquez Patiño opuso una fuerte resistencia e, incluso, intentó apuñalar a uno de los miembros de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES, una unidad de élite especializada en intervenciones de riesgo) para evitar su detención. La Policía lo había catalogado como “altamente peligroso” en los carteles que difundió cuando le incluyó en la relación de los más buscados para llamar a la colaboración de los ciudadanos para su localización.

Entonces, se destacaba entre sus características física que era de complexión obesa, tenía el pelo castaño y entradas, además de medir 1,70 metros, y tener la piel blanca y los ojos marrones. Vázquez Patiño ya había sido incluido a finales de 2024 entre los objetivos de la Operación Peluche, un dispositivo policial puesto en marcha para detener a condenados o investigados por delitos de pederastia, aunque entonces no se pudo dar con él.

Con él, ya son cinco los delincuentes incluidos en el cártel de los 10 más buscados que han sido arrestados. Antes de él fueron detenidos Martiño Ramos Soto, Ionut Ramon Raducan, José María Pavón Pereira y Juan Herrera Guerrero, alias El Monje Vidente. Este último, la semana pasada en Nicaragua. Ramos y Herrera también eran buscados por pederastia.

En esta última campaña, y como novedad, se difundieron, además de fotografías reales de los huidos, imágenes creadas mediante inteligencia artificial para intentar recrear posibles cambios físicos que hubieran podido adoptar los prófugos para dificultar su identificación. Esta era la tercera ocasión en la que la Policía ponía en marcha una iniciativa de estas características desde 2021. Los responsables policiales califican este tipo de campañas como “muy eficaces”. “La colaboración ciudadana es muy importante”, añaden fuentes policiales.