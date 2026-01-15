“Somos un hospital público con condiciones de clínica dental”: trabajadores del Hospital de Torrejón se manifiestan por mejoras laborales

María Jesús Sanabria ha esperado un año para que le den cita para una resonancia magnética en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. La vecina del municipio madrileño se ha unido a la protesta de personal sanitario al exterior del centro médico este jueves debido a que la falta de trabajadores le ha impedido conocer y tratar sus enfermedades. Alrededor de un centenar de personas, entre enfermeras, médicos y pacientes, se han plantado a las puertas del hospital para exigir al Grupo Ribera —encargado de la gestión del centro— una mejora en las condiciones laborales y con ello en la atención de los enfermos.

Los pitidos y las pancartas se alzaron a las 12 del mediodía en punto. “Somos un hospital público con condiciones de clínica dental”, fue una de las consignas de los manifestantes. Entre las exigencias de los profesionales de la salud se encuentra que se contrate a más trabajadores en áreas que han tenido fugas importantes de personal, como el servicio de enfermería que, en un año y medio, ha perdido 37 de 42 enfermeras, según la presidenta del comité de empresa del Hospital Universitario de Torrejón, Tania García. Esta enfermera ha señalado que la renuncia de los empleados corresponde a jornadas excesivas, con guardias que van más allá de las 12 horas, y a la imposibilidad de solicitar libranzas en fines de semana. “Desde 2022 la gente comenzó a irse porque los salarios sobrepasan apenas el mínimo, las jornadas son extensas y hay nulo cuidado del personal. A la empresa no le importamos nada los trabajadores”, denuncia.

Más información Miles de médicos vuelven a la huelga en toda España con un seguimiento muy bajo, según los datos oficiales

Ante la falta de personal de enfermería, García ha explicado que el hospital funciona con trabajadores que obtienen de la aplicación móvil Livo. Por medio de esta app contratan a personal temporal para cubrir bajas, a pesar de que los profesionales que llegan desconocen los sistemas, protocolos y procedimientos del hospital, lo que, ha resaltado, pone en riesgo a los pacientes del centro. Además del servicio de enfermería, otras especialidades ―como el área de cardiología o el paritorio, uno de los servicios estrella del hospital― también han tenido bajas significativas, con la renuncia de hasta el 80% de las matronas que atienden partos, de acuerdo a García.

Marina, una sanitaria que trabaja en el área de enfermería y prefiere no dar su apellido por temor a represalías, ha asegurado que las condiciones en las que laboran son “terroríficas”. La enfermera ha mencionado que desde hace algunos años la rotación es casi nula debido a la falta de personal capacitado: “En muchas ocasiones tenemos gente que viene saliendo de la escuela, que no sabe como funciona nada y eso compromete a los pacientes”.

Esta es la cuarta protesta que llevan a cabo los trabajadores del Hospital de Torrejón en menos de un año. Las primeras dos se realizaron en los meses de marzo y abril de 2025, con las cuales se obtuvo una reunión con representantes del Grupo Ribera, en donde el comité de empresa expuso una lista de 80 medidas que podrían mejorar las condiciones laborales. De acuerdo a los representantes del personal sanitario, ninguna de ellas se ha cumplido. Debido a la falta de atención, los empleados del centro aseguraron que se plantarían cada mes a las puertas del hospital hasta que sus demandas sean atendidas.

El Grupo Ribera es el encargado de la gestión del Hospital de Torrejon, el cual está siendo investigado por posibles irregularidades “que consistirían en diversas manipulaciones con la finalidad de aumentar el rendimiento económico en detrimento de la prestación adecuada de los servicios sanitarios a los ciudadanos”, según la Fiscalía de Alcalá de Henares. La investigación responde a cuatro denuncias presentadas a raíz de la publicación por parte de este periódico de unos audios en los que se escuchaba al consejero delegado del Grupo Ribera dando instrucciones a sus directivos para aumentar las listas de espera e incrementar así el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de la empresa. Al respecto de las indagatorias, la presidenta del comité de empresa del Hospital de Torrejón ha comentado que a los empleados no les han comunicado nada acerca de los procesos legales que enfrenta el Grupo.

Esta protesta se suma a la huelga en toda España para reivindicar un estatuto propio, distinto del general que el Ministerio de Sanidad ha acordado con los sindicatos mayoritarios de la sanidad. En el tercer paro de los médicos, que dura miércoles y jueves, exigen a todas las administraciones competentes —sobre todo el ministerio y las comunidades— mejores condiciones laborales y salariales, con el sistema de guardias como uno de los principales caballos de batalla.

Los datos oficiales que han publicado las consejerías de sanidad arrojan un bajo seguimiento de este paro. La mayor cifra la ha registrado Galicia, con un 22%, seguida de País Vasco (19%). Madrid ronda el 10% y en Cataluña está en un 7,5%.