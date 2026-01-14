Detienen a un policía nacional por agresión sexual a una agente en prácticas en Valencia

Un policía nacional ha sido detenido en Valencia por un presunto delito de agresión sexual por realizar tocamientos a una agente en prácticas, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional. Los tocamientos se realizaron en una comida de trabajo el pasado diciembre, y el agente fue detenido el viernes día 9 de enero y pasó a disposición judicial ese mismo día. Mientras, un intendente de la Policía Local de Alicante también ha sido arrestado por un presunto delito de violencia de género hacia su pareja.

Según publica este miércoles el diario Las Provincias, el primer detenido es un policía nacional del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y el arresto lo realizaron agentes de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer). El detenido le tocó los pechos a una agente en prácticas sin su consentimiento y le realizó comentarios sexuales que la incomodaron durante la fiesta posterior a la comida de Navidad en un pub de València, según informa el periódico.

En cuanto al segundo caso, se trata de un intendente de la Policía Local de Alicante, que ha sido detenido por un presunto delito de violencia de género hacia su pareja y ha pasado este miércoles a disposición judicial. La detención se produjo este martes en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig tras la denuncia de la mujer, han señalado otras fuentes cercanas a la investigación.

El concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Alicante, Julio Calero, ha dicho que el consistorio “no tiene conocimiento oficial de esos hechos, ni de las actuaciones judiciales y policiales en relación con los mismos”. “En todo caso, cualquier medida cautelar que fuera de aplicación en este asunto se tomará en función de las resoluciones del juzgado”, ha señalado Calero. Asimismo, el edil ha querido “expresar, como siempre, el máximo respeto a las actuaciones judiciales y a la presunción de inocencia, así como la confianza en que los hechos se esclarezcan a la mayor brevedad posible”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.