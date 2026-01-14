Ir al contenido
_
_
_
_
Sociedad
VIOLENCIA MACHISTA

Detienen a un policía nacional por agresión sexual a una agente en prácticas en Valencia

Un intendente de la Policía Local de Alicante también ha sido arrestado por un presunto delito de violencia de género hacia su pareja

EFE
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Un policía nacional ha sido detenido en Valencia por un presunto delito de agresión sexual por realizar tocamientos a una agente en prácticas, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional. Los tocamientos se realizaron en una comida de trabajo el pasado diciembre, y el agente fue detenido el viernes día 9 de enero y pasó a disposición judicial ese mismo día. Mientras, un intendente de la Policía Local de Alicante también ha sido arrestado por un presunto delito de violencia de género hacia su pareja.

Según publica este miércoles el diario Las Provincias, el primer detenido es un policía nacional del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y el arresto lo realizaron agentes de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer). El detenido le tocó los pechos a una agente en prácticas sin su consentimiento y le realizó comentarios sexuales que la incomodaron durante la fiesta posterior a la comida de Navidad en un pub de València, según informa el periódico.

En cuanto al segundo caso, se trata de un intendente de la Policía Local de Alicante, que ha sido detenido por un presunto delito de violencia de género hacia su pareja y ha pasado este miércoles a disposición judicial. La detención se produjo este martes en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig tras la denuncia de la mujer, han señalado otras fuentes cercanas a la investigación.

El concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Alicante, Julio Calero, ha dicho que el consistorio “no tiene conocimiento oficial de esos hechos, ni de las actuaciones judiciales y policiales en relación con los mismos”. “En todo caso, cualquier medida cautelar que fuera de aplicación en este asunto se tomará en función de las resoluciones del juzgado”, ha señalado Calero. Asimismo, el edil ha querido “expresar, como siempre, el máximo respeto a las actuaciones judiciales y a la presunción de inocencia, así como la confianza en que los hechos se esclarezcan a la mayor brevedad posible”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Yolanda Díaz defiende retirar la Medalla de Bellas Artes a Julio Iglesias

Feijóo se desmarca de Ayuso al considerar “muy graves” las acusaciones contra Julio Iglesias y pide investigarlas

Agencias

Igualdad exige que se investiguen las acusaciones contra Julio Iglesias por agresión sexual

El País | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_