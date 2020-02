Annabella Sciorra, la mujer que inquieta al jurado de Harvey Weinstein

El jurado que decidirá el futuro de Harvey Weinstein ha revelado un interés especial durante los tres días de deliberaciones: Annabella Sciorra. La actriz, famosa por sus papeles en True Love y Los Soprano, testificó a finales de enero que el productor de cine la violó hace más de 25 años, un delito que ya ha prescrito. Aunque la acusación no forma parte del proceso, sí puede ser un agravante en el cargo de agresión sexual "depredadora", un término legal que se utiliza para explicar una conducta criminal frecuente. De las seis "notas" (evidencias o aclaraciones) que han solicitado los miembros del jurado al juez James Burke, tres de ellas están relacionadas con Sciorra. No se sabe cuándo se dará a conocer el veredicto, pero lo que sí resulta evidente es que el testimonio de la actriz de 59 años está siendo clave en las discusiones a puerta cerrada en la Corte penal estatal de Nueva York.

El segundo día del juicio, Sciorra subió al estrado para relatar la supuesta violación. La presunta víctima no recordaba si fue en el invierno de 1993 o de 1994, pero sí detalló cómo Weinstein irrumpió en su piso de Manhattan y la inmovilizó en la cama. "Puso su pene en mi vagina y me violó", repitió Sciorra al jurado en dos ocasiones por petición de la ayudante del fiscal Joan Illuzzi-Orbon. Según su testimonio, después de coincidir en una cena en Manhattan, el hombre de los mil y un premios Oscar le ofreció llevarla a su casa en coche, a lo que ella accedió. Cuando ya estaba sola en su habitación, con el pijama puesto, "alguien llamó a la puerta". Era Weinstein. "Me metió en la habitación y me tiró a la cama". A la fuerza, Sciorra contó entre lágrimas que la violó y le practicó sexo oral.

En el primer y único proceso penal del movimiento Me Too, Weinstein es acusado de cinco cargos presuntamente cometidos contra dos mujeres: la ayudante de producción Mimi Haleyi, que lo acusa de haber abusado sexualmente de ella en 2006 y la actriz Jessica Mann, de haberla violado en 2013. En el caso de que el jurado declare culpable al productor de cine de uno o de los dos cargos de delito sexual en primer grado (acto sexual criminal y / o violación), la acusación de Sciorra permitiría escalar los cargos a un delito más grave: agresión sexual depredadora, el único por el que arriesga cadena perpetua. Además del testimonio de la actriz, otras tres mujeres declararon durante el juicio haber sido abusadas en algún grado por Weinstein. La Fiscalía de Nueva York llamó a una veintena de testigos para respaldar los testimonios.

Este martes, apenas arrancó el primer día de deliberaciones del jurado, una de las solicitudes que le hicieron al juez Burke fue que les explicaran la combinación de los cargos (si se reconoce el de delito sexual en primer grado se escala al de depredador sexual) y cómo es que hay testigos que no son directamente parte de los cargos, como el caso de Sciorra. Por la tarde, le pidieron una copia de todos los correos electrónicos que le envió Weinstein a la agencia de espionaje israelí Black Cube en los que figuraran listados de mujeres destacadas en rojo. El productor contrató los servicios de la empresa para silenciar a las mujeres que lo acusaban públicamente de acoso sexual. En la lista de presuntas víctimas que les envió para que hicieran su trabajo, el nombre de Sciorra aparecía en rojo.

El miércoles por la tarde, las cinco mujeres y siete hombres que conforman el jurado, le solicitaron al juez que les leyera el testimonio que dio la actriz Rosie Pérez. La artista ganadora de tres premios Emmy por su trabajo como coreógrafa en In Living Color corroboró la historia de Sciorra durante el juicio. Pérez sostuvo que llamó un día a su amiga para salir a tomar algo y esta le contestó con una voz “extraña”. “Creo que pasó algo malo... Creo que me violaron”, le dijo la presunta víctima. El jurado también pidió revisar la declaración de Paul Feldsher, un testigo convocado por la defensa de Weinstein. El productor de cine testificó: “Recuerdo que Annabella me dijo que había hecho esta locura con Harvey”. En el interrogatorio no se le permitió a la defensa preguntarle si pensaba que el comentario era "de carácter sexual".

Casi concluir el tercer día de deliberaciones este jueves, el jurado le solicitó volver a escuchar el interrogatorio que le hizo la defensa de Weinstein a la actriz de True Love "y todas las declaraciones posteriores del testimonio de Annabella Sciorra". El juez leerá el documento completo este viernes por la mañana en el tribunal, que sesionará hasta las 15.00 hora local, dos horas antes de lo acostumbrado, lo que reduce las posibilidades especulativas de que sea el día en que se conozca el veredicto.