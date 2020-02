Un vídeo descarta la muerte por nube tóxica de los pájaros de Tarragona

Un vídeo captado por una cámara de seguridad del complejo industrial de Tarragona aporta luz sobre las causas que provocaron la muerte de más de un centenar de estorninos, que este domingo aparecieron esparcidos en las inmediaciones del polígono petroquímico. El vídeo muestra como un vehículo embiste la bandada de pájaros y como, a continuación, varios de ellos caen sobre la calzada. El documento abona la tesis del atropello, una posibilidad ya barajada por los agentes rurales, que tienen una investigación abierta sobre el caso.

Los datos sobre la necropsia que se ha practicado a una muestra de las aves muertas no han sido aún facilitados de manera oficial. No obstante, ya desde un primer momento, los agentes rurales descartaron que los pájaros hubieran caído desplomados tras topar con una nube tóxica. Los estorninos fueron descubiertos el domingo por la tarde en la autovía que une Tarragona con Salou, muy cerca de la fábrica de la empresa IQOXE, que el pasado 14 de enero sufrió una explosión en la que murieron tres personas y otras siete quedaron heridas.

Protección Civil informó de que no tenía constancia de ninguna fuga tóxica en las últimas horas y los agentes rurales, que elevaron la cifra de ejemplares muertos hasta los 150, apuntaron que las causas más probables podrían ser un atropello o una electrocución masiva. Fuentes de la compañía Endesa descartaron este martes la posibilidad de la electrocución porque, apuntaron, no se registró ningún salto de la corriente, una circunstancia que sí ocurre, indica la compañía, cuando algún animal u objeto impacta contra una línea eléctrica. Endesa apuntaba, además, que no había ninguna torre cercana al lugar donde yacían los estorninos. Los agentes rurales concretaron que sí había una línea a 50 metros del lugar donde hallaron los pájaros.

A la espera de que este miércoles se hagan públicos las conclusiones de la necropsia practicada a varias muestras de los pájaros, el vídeo aporta nuevos detalles al caso.