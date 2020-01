Mueren dos actores de una serie de Televisa tras caer de un puente en plena grabación

Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera tenían que atravesar un puente colgante al que le faltaba un tramo de barandal. Estaban a cinco metros de altura y entre dos edificios. No lograron cruzar. Los actores de 38 años y 46, respectivamente, murieron la noche de este jueves al resbalar por la infraestructura durante el rodaje de la serie Sin miedo a la verdad de Televisa. El productor de la serie, Rubén Galindo, filmaba uno de sus episodios en las calles de la colonia Agrícola Oriental, en Ciudad de México. Navarro murió de inmediato, mientras que Rivera falleció en el hospital a causa de un traumatismo craneoencefálico.

El incidente ha desatado reacciones sobre las malas condiciones en las que la productora mantiene a sus trabajadores. Uno de los personajes del episodio llamado Celular, arma de doble filo de la primera temporada, que prefiere no revelar su nombre por represalias, asegura a EL PAÍS que no le sorprende la noticia. “Las condiciones son paupérrimas. A mí me obligaron a arrastrarme sobre un suelo lleno de vidrios. Acabé con el brazo lleno de cristales y cuando lo reporté al productor me tildó de conflictivo”, asegura el actor. Este periódico buscó la postura de la producción de Sin miedo a la verdad, pero no obtuvo respuesta.

Sobre la escena en la que murieron Navarro y Rivera, el actor afirma que cualquiera que haya trabajado en una producción común sabe que fueron muertes que podrían haberse evitado. “Entiendo que no son Hollywood, pero en una escena como esa, donde hay riesgo, lo mínimo es utilizar un arnés y después arreglarlo en postproducción. No se vale que ahora se laven las manos”, opina.

La Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), un sindicato que se encarga de velar por los intereses de sus afiliados, ha redactado un escueto comunicado que ha compartido en sus redes sociales lamentando la pérdida. Desde la asociación se han negado a hablar con este diario. “La ANDA no se va a pronunciar en nada más”, han declarado desde su departamento de comunicación social. “A pesar del problema que hay en México con muchas producciones que no garantizan nuestra seguridad, tenemos un gremio lleno de compañeros agachones [cobardes] que ante empresas de este tamaño prefieren mirar para otro lado”, lamenta el antiguo actor de la serie.

Sin miedo a la verdad se estrenó en octubre de 2018 y tuvo éxito en México, al ser líder de audiencias durante los dos años que ha sido retransmitida. La trama consiste en un joven hacker, interpretado por Alex Perea, que intenta imponer justicia ante problemáticas como narcomenudeo, ciberacoso o corrupción, entre otras cosas. Navarro había participado en otras filmaciones, como la comedia mexicana Suertuda gloria o la telenovela Corazón que miente, estrenada en 2016. Rivera, actor de teatro y televisión, apareció en producciones como El señor de los cielos o Las buchonas de tierra blanca, donde actuó junto al famoso actor mexicano Joaquín Cosío.

El gremio de artistas mexicanos no pasa por un buen momento. Este jueves por la mañana la comunidad de artistas se movilizó frente a la secretaría de Cultura para exigir supuestos adeudos federales de todo el año pasado. La comunidad leyó un pliego en el que exigen que en la audiencia pública, programada para el próximo 4 de febrero, esté presente la titular de la secretaría, Alejandra Frausto. Según la comunidad, se debe el pago de artistas de hasta 13 Estados diferentes.

Uno de los que estuvo en dicha movilización fue Joaquín Cosío, quien ha actuado en Narcos México de Netflix. El artista, a la mañana siguiente de la movilización y con la noticia de la muerte de Navarro y Rivera, también ha criticado duramente a todos los implicados en el rodaje de la serie ante la falta de dobles de acción y equipo de seguridad. A través de su cuenta de Twitter ha asegurado que los “afanes ahorrativos de la productora han provocado una muerte absurda y que debe ser aclarada”. Televisa y Galindo han expresado sus condolencias a los familiares de ambos intérpretes. De momento, ni la cadena de televisión ni el productor han dado más declaraciones al respecto.