La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para un concursante de Gran Hermano por abusos sexuales

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado dos años y seis meses de prisión para José María López Pérez, un ex concursante del programa de televisión Gran Hermano Revolution, por un presunto delito de abusos sexuales cometido durante su participación en el reality en una casa en Guadalix de la Sierra (Madrid). Además, el Ministerio Público pide una indemnización de 12.000 euros por los daños morales causados a Carlota Prado, la víctima, que deberían abonar a partes iguales el acusado y la productora del programa "por los daños ocasionados a raíz de la exhibición a la perjudicada de las imágenes grabadas". En el escrito de acusación, la Fiscalía recuerda que "el objeto del programa es la retransmisión durante 24 horas de la convivencia de los participantes conforme al reglamento de convivencia del programa, del que se deduce una relación de trabajo de los concursantes con la productora”.

Los hechos se produjeron en la madrugada del viernes 3 de noviembre de 2017, "cuando se organizó una fiesta en el interior de la casa "en la que por el programa suministró a los concursantes bebidas alcohólicas", según detalla el escrito de la Fiscalía. El programa expulsó al concursante, apartó temporalmente a Carlota Prado también, y denunció ante la Guardia Civil "una relación sexual no consentida". Pero las cámaras del programa siguieron grabando tanto durante el hecho como cuando se lo comunicaron a Prado en el confesionario de GH, como muestran las imágenes hechas públicas el pasado noviembre.

La joven bebió "al menos cuatro chupitos de tequila, por lo que alcanzó un estado de embriaguez que fue acentuándose y evidenciándose a partir de la media noche". De madrugada, cuando Prado y López estaban en el dormitorio que ocupaban, este último "se quitó los pantalones, ayudó a la otra concursante a descalzarse y a introducirse en la cama que venían compartiendo". Prado estaba vestida totalmente, en silencio y con los ojos cerrados. En ese momento, López, "guiado por un ánimo libidinoso y a sabiendas del estado de seminconsciencia en que (…) se encontraba y aprovechándose de esta circunstancia, comenzó a realizar bajo el edredón movimientos de claro contenido sexual, pese a que la chica balbuceando débilmente dijo "no puedo".

La Fiscalía pone de manifiesto en su escrito que López, tras cubrir a ambos con un edredón “continuó realizando tocamientos, frotamientos y movimientos de contenido netamente sexual, despojando a la víctima de su vestimenta, liberándole parcialmente de su ropa interior y desabrochándole el sujetador, pese a que esta se encontraba ya en estado de inconsciencia”. Sobre las 1:40 horas la joven se destapó la cara y un brazo “dejando ver su estado inerte”, lo que motivó la intervención de uno de los miembros del programa encargado del visionado de la grabación, “quien hasta ese momento no estaba en condiciones de saber lo que estaba ocurriendo, dado que el acusado había utilizado el edredón para taparse”.

Las imágenes grabadas de estos hechos fueron exhibidas a la joven en la mañana siguiente, en una sala aislada, denominada confesionario de Gran Hermano, “encontrándose esta sola y sin más compañía que la voz en off del conocido como Súper, lo que provocó un incremento del estado de desasosiego, trastorno y perturbación de ánimo que los hechos sufridos horas antes habían producido en ella”. En el vídeo de ella en el confesionario, publicado por El Confidencial a partir de metraje grabado pero no emitido, se ve que rompe a llorar al ver las imágenes. Se tapa la cara con las manos. Se le corta la respiración. “Para ya, Súper, por favor”, suplica. Aunque no está completo, parece evidente que ella no estaba preparada para ver aquello. Que lo que era una situación grave de por sí se convirtió en uno de los mayores fallos de cálculo de la televisión, entre una cámara que inexplicablemente sigue encendida y una chica aterrada, sola y superada.