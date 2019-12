La Guardia Civil pide ayuda a la Unidad Militar de Emergencias para encontrar a Marta Calvo

La Guardia Civil ha pedido que la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército se incorpore a la búsqueda de Marta Calvo, la joven de 25 años que desapareció hace casi un mes, después de quedar con un hombre a través de Internet.

Los trabajos de rastreo han quedado interrumpidos, no obstante, este lunes, por la lluvia que está cayendo en los alrededores de Manuel, el municipio del interior de Valencia desde donde la joven mandó a su madre un WhatsApp con su ubicación el 7 de noviembre a las 5.55 de la mañana.

Los investigadores están a la espera de los resultados de los análisis de varias prendas de ropa encontradas con lo que podrían ser restos de sangre de la joven en los registros en dos viviendas del principal sospechoso de la desaparición, un hombre colombiano condenado hace años por narcotráfico que está siendo buscado intensamente por la Guardia Civil.

"Lo que están haciendo los investigadores es determinar si esto tiene una correlación entre la persona desaparecida y el presunto autor", ha afirmado al respecto Juan Carlos Fulgencio, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. La principal hipótesis es que Marta murió en la vivienda de Manuel desde donde envió el mensaje a su madre. Y que el hombre que se hallaba con ella posiblemente la asesinó o, en cualquier caso, limpió meticulosamente todo rastro de su paso por la vivienda después de que la joven muriera y antes de emprender la huida.

El delegado del Gobierno ha admitido, sin embargo, que el caso se basa de momento sobre todo en teorías: "No tenemos cuerpo, no tenemos resultado, no sabemos si esta persona está desaparecida o está fallecida. Tenemos que ser cautelosos a la hora de determinar el análisis de todo aquello que encontremos. Cuando se escudriña de esta manera tan detallada cualquier escenario se encuentran restos de todo tipo y pueden o no pueden corresponder" con evidencias de la investigación. Fulgencio ha destacado el "grandísimo esfuerzo" que está realizando la Guardia Civil para tratar de resolverlo.