Cesa el gerente de la Sanidad andaluza tras una ola de protestas

El gerente de la sanidad andaluza, Miguel Moreno Verdugo, cesará en su cargo este martes tras una ola de protestas de médicos y pacientes, que denuncian una atención sanitaria precaria y cómo el relevo en el Ejecutivo andaluz (PP y Ciudadanos) hace 10 meses no ha supuesto cambios en la crítica situación por la falta de especialistas en la comunidad. Andalucía sigue a la cola en inversión sanitaria en España, con solo 1.153 euros por habitante y año, a gran distancia del País Vasco, con 1.710 euros, según cifras del Ministerio de Sanidad.

Verdugo, anterior director de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal, cesará el próximo martes en el Consejo de Gobierno de la Junta tras solo ocho meses en el cargo, según ha avanzado la Cadena Ser. Su cese llega tras el brote de listeriosis más letal registrado en España, procedente de esta comunidad, y que ha provocado seis fallecidos y tres abortos.

“¿Supondrá algo el cambio de gerente? Los cambios de personas no dicen nada, se cambian cromos y no se traduce en cambios de política. No es ni bueno ni malo, depende del próximo gerente y sus políticas. Las decisiones de Moreno sobre la equiparación salarial, la exclusividad y los 10 minutos de atención mínima en Primaria han sido erróneas, pero el mal endémico de la sanidad andaluza es la falta de inversión", ha criticado Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz.

La falta de personal y medios ha sido una carencia tradicional en Andalucía con los Gobiernos socialistas, pero esta se ha agudizado en los últimos meses, lo que ha provocado sucesivas protestas de médicos y pacientes en diferentes provincias andaluzas. El consejero de Salud andaluz, Jesus Aguirre, calificó el pasado viernes las reivindicaciones de los médicos como “justas”, porque “piden mayor personal y tiempo para atender mejor a los pacientes y la equiparación salarial”. Aguirre admitió: “Había mucha esperanza, ilusiones y anhelos con este Gobierno del cambio, pero se necesita tiempo, porque llevamos diez meses”.

Este domingo miembros del Sindicato Médico Andaluz se han manifestado ante el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz y el pasado viernes hubo una manifestación en Algeciras (Cádiz) de la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública para denunciar “la precariedad y falta de especialistas” en los hospitales de la comarca del Campo de Gibraltar. “En el último año han empezado a quitar servicios en la comarca. Es necesario que se pongan las pilas en la Junta porque nos están dejando morir. Es duro decirlo, pero es la realidad”, afirmó a Efe Alejandra Pajares, presidenta de la plataforma.