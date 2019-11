“El mar caliente es una bomba”

Vicente Negro opina que se debe y puede poner remedio al calentamiento de los océanos, antes de tener que construir un muro. ¿Cómo? Controlando vertidos, usos ilegales del agua y no edificando en el dominio público. “La mejor defensa de la costa es la playa, pero la playa entera: con bosque, duna y vegetación para que haya transporte eólico, se retengan sedimentos y la arena absorba el agua”. Sostiene que no solo no habría que ganar terreno al mar: “Habría que devolverle a las playas todas sus partes”.

Pero las ciudades crecen ganando terreno al mar. Sucede en Asia, en el Golfo Pérsico. También en las terminales de contenedores de Barcelona, Valencia o Algeciras. “El ser humano construye para demostrar que es capaz de conquistar la naturaleza. Pero la naturaleza está respondiendo. Invadir el mar con islas artificiales con forma de palmera lo único que consigue es provocar que el mar no tenga su mecanismo natural de desarrollo. Los puertos son necesarios porque la transferencia de mercancías y pasajeros lo es. Pero en España descargábamos un millón de contenedores en el año 2000 y hoy se descargan 15 millones. Eso hace que se necesite más espacio y este se roba al mar. ¿Necesitamos tantas cosas? No se habla de la insostenibilidad del transporte. Marruecos construyó Tanger Med y está construyendo Tanger Med 2, otro megapuerto, frente a Algeciras. Esa decisión nos afecta. Hay acuerdos sobre el espacio marítimo o sobre el espacio aéreo, sin embargo muchas decisiones unilaterales nos afectan a todos. Deberíamos hablarlas y consensuarlas. Pero no soy optimista”.