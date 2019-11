La defensa de ‘El Chicle’ alega que confundió a Diana Quer “con una gitana que le vio robar”

La defensa de El Chicle ha argumentado en el inicio del juicio que su cliente mató a Diana Quer de forma accidental cuando la agarró por el cuello, al confundirla con una gitana que le iba a delatar porque le había descubierto robando gasoil de un camión. Luego -siempre según su versión- escondió el cuerpo a 17 kilómetros y le sacó la ropa por "si quedaban pelos o rastros de él". La declaración se ha producido durante la primera jornada del juicio que comienza hoy contra el El Chicle, autor confeso de la muerte de la madrileña de 18 años que desapareció del pueblo donde pasaba sus vacaciones, A Pobra do Caramiñal (A Coruña), en la madrugada del 22 de agosto de 2016. El acusado se enfrenta a las acusaciones de asesinato, detención ilegal y violación de la chica.

El abogado de los padres de Diana Quer ha recordado a los miembros del jurado que: "Ustedes van a tener que mandar un mensaje muy claro a la sociedad. Aquí no hay patente de corso. El que la hace la paga". El letrado ha insistido en que "mató a Diana Quer para ocultar su fechoría. Tenía la experiencia de lo que le había pasado con su cuñada, que lo denunció". Según la acusación, el arma homicida fue una brida plástica que apareció enredada en el pelo de la chica.

La letrada defensora se ha desmarcado de esa visión de los hechos y ha señalado al jurado que se encuentra "ante el caso más difícil de su carrera mediática, porque me tengo que enfrentar a una condena social. A un bombardeo mediático, a un linchamiento". "Les pido encarecidamente que se desinfecten del juicio mediático", ha concretado.

Antes de empezar el juicio la madre de Diana Quer, Diana López-Pinel, ha abandonado los juzgados muy molesta para no permanecer en el mismo edificio donde también se encuentra su exmarido, Juan Carlos Quer. Al salir ha respondido a los medios de comunicación que todavía tenía "dos horas de espera" por delante y que no iba a "estar dos horas con el señor Quer", indica la agencia EFE. También ha indicado que no tuvo acceso a "información alguna sobre el tema" de su hija, de tal forma que ha llegado al juicio sin ver el sumario.