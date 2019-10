Casas nido para la Galicia envejecida donde los niños son el tesoro

En gallego "niño" se dice "neno" y "nido" se dice "niño". Así que las casas nido son aquí las "casas niño", un fenómeno creciente que puso en marcha la Xunta de Galicia en 2016 como alternativa para aquellos municipios envejecidos y despoblados, en los que no hay guarderías y cada bebé que viene al mundo es un tesoro para el pueblo entero. Son, generalmente, domicilios particulares que una educadora infantil (las mujeres ganan por aplastante mayoría) en régimen de autónoma prepara para dar este servicio de ocho horas a un máximo de cinco niños de entre cero y tres años. Son madres de día con plazas gratuitas: las familias llevan los pañales, las cremas y las comidas, y la Administración gallega financia con ayuda de fondos Feder la adaptación del inmueble a la normativa pública y el sueldo de la persona responsable de la casa nido. En la misma Galicia que cada año cierra escuelas rurales y aulas por falta de unos alumnos que son reagrupados, actualmente están funcionando o aprobadas 76 de estas casas a las que pueden aspirar todos los Ayuntamientos de menos de 5.000 almas. La apertura de las últimas 15 adjudicadas (para atender a 75 pequeños) costará, según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "poco más de un millón de euros".

María Luz Trenco, 52 años cumplidos, madre de un "niño" de 26, fundó la casa Novo Mencer (Nuevo Amanecer) hace un año en Irixoa (A Coruña, 1.333 habitantes, 27 menores de tres años) y ya sabe que para el curso que viene tendrá más demandantes que plazas. "Tengo que preparar ya unos carteles" para poner en los tablones de anuncios de "las siete parroquias", se dice, "y así ir avisando a los padres, que vengan a reservar". La selección, explica, tendrá que hacerla luego según la renta, pero además la Xunta da prioridad a las familias monoparentales y las numerosas, y desde este año descarta a todos los menores que no presenten la cartilla de vacunas al día. Hugo, Martín, Luca o Daniela, "la princesita de ocho meses", son cuatro de los cinco críos que pasan el día con Luz para que sus madres y padres puedan acudir a sus trabajos en municipios próximos con más población, como A Coruña, Betanzos o As Pontes.

Irixoa es un paisaje maderero y ganadero donde, explica la educadora, en muchas casas "siguen conviviendo tres generaciones" y los preescolares pasan el día "al cargo de sus abuelos". A estos niños que para relacionarse con otros tendrían que esperar a cursar Infantil en un colegio de fuera del municipio, porque aquí no hay, la casa nido les sirve para "socializarse y aprender, entre otras cosas, a solventar conflictos, respetarse, compartir". Y además, defiende la autónoma, "es un apoyo para los abuelos", que en el campo siguen trabajando mientras el cuerpo aguante.

La Casa Niño Novo Mencer no es como la mayoría de las que hay desperdigadas por la Galicia rural porque Luz Trenco no la fundó en su propia vivienda, sino en una vieja escuela que le cedió el Ayuntamiento después de presentar su proyecto al alcalde, Antonio Deibe (PP), y que ella tuvo que acondicionar. "Aquí nadie me conocía, y me parecía que a las familias les daría más confianza dejar a los niños en un espacio público que en mi casa", comenta esta técnico superior en educación infantil.

Trenco, nacida en Santiago, era nueva en Irixoa. Acababa de regresar con 50 años de Londres decidida a poner los cimientos de la segunda mitad de su vida y dedicarse por fin a esa "vocación" para la que se había formado. Y fue una carambola: La mujer buscaba en Galicia una casa bonita y de piedra para vivir con su pareja y después de probar en varias provincias encontró por internet, para alquilar, la que había sido hogar de un cantero en esta tierra para ella desconocida. Más o menos al mismo tiempo, coincidió que la Xunta publicó en el Diario Oficial de Galicia una orden de ayudas para poner en marcha casas nido como "experiencia piloto".

En esa orden ya se avanzaba lo que el Gobierno gallego buscaba: "Un recurso inspirado en la figura de la assistante maternelle francesa o la childminder del Reino Unido, que atienden, a menudo en su propio domicilio, a grupos reducidos de niños y niñas". Sin embargo, las aldeas gallegas siguen haciéndose cada año que pasa más viejas y más vacías, y el éxito de las "casas niño" ha inspirado una nueva idea. A principios de este año, la Xunta autorizaba las primeras 30 "casas do maior". Lo mismo, pero para el final de la vida.