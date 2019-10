Rescatados unos hermanos que llevaban nueve años encerrados en una granja holandesa

Un grupo de hermanos de entre 18 y 25 años vivían desde hace nueve años aislados en una granja de la provincia holandesa de Drenthe, al este del país, junto a un varón de 58 años que no es su padre y que fue detenido ayer por no colaborar en las pesquisas policiales. En total se han localizado siete personas en la finca: el detenido, sin relación familiar con el resto, y otras seis personas, que la policía no aclara si son seis hermanos o cinco hermanos y su padre. La granja está apartada de la carretera y los vecinos han mostrado su sorpresa ante lo ocurrido, ya que ignoraban la existencia de la familia.

Los hermanos han permanecido sin contacto con el exterior desde que tenían entre 11 y 16 años, hasta que el mayor, de 25, apareció el pasado domingo por tercera vez en un café de Ruinerwold, la ciudad más próxima a la granja. Llevaba el cabello y la barba muy largos y tenía la mirada perdida, ha declarado el dueño del local, Chris Westerbeek que llamó a la policía cuando el joven le contó que nunca había ido a la escuela y que quería “acabar con esta situación”. “Vino al café varias veces, la semana pasada pidió unas cervezas, pero luego cerramos y se fue. El domingo regresó y parecía muy confuso. Tomó cinco cervezas y entonces hablé con él. Me dijo que se había escapado y necesitaba ayuda. Entonces llamé a la policía”, ha declarado Chris Westerbeek a la cadena de radio y televisión de Drenthe. “No sabía dónde estaba y me dijo que no había salido en nueve años. También me dijo que tenía hermanos y hermanas, que él era el mayor y quería cambiar de vida”.

“[La madre de los hermanos] murió años antes de que estas personas se trasladaran a la granja”, ha explicado a la prensa Roger de Groot, alcalde de De Wolden (municipio al que pertenece Ruinerwold). También ha señalado que el detenido “no es el progenitor y solo alquilaba la propiedad; en cuanto a los hermanos, algunos no están censados”.

Cuando los agentes acudieron a la granja encontraron un huerto cultivado de grandes dimensiones, una cabra, algunos gansos y un perro. Dentro, descubrieron varios "espacios aislados" donde se supone que vivía el hombre con los seis jóvenes, según los medios locales. Tanto su llegada a la granja como el arresto han sido detallados en la cuenta de Twitter de la policía de Drenthe, que también ha examinado la parcela desde el aire con un dron. La granja está oculta por los árboles y para acceder es preciso cruzar un puente sobre un canal.

El relato de los pocos vecinos que hablan es deslavazado. “No decía '¿hola, qué tal?”, aseguran unos al recordar a un hombre que aparcaba a diario desde hace algún tiempo un coche de la marca Volvo junto a la granja. “Era simpático y saludaba", señalan sin embargo otros. “Había una cámara en la granja y pensamos que podía tratarse de algo de drogas, tal vez de una secta”, murmuran varios más. No está claro si el detenido y el conductor del Volvo son la misma persona, ya que la policía no lo confirma. El cartero del pueblo no recuerda haber llevado en todos estos años una carta a la propiedad. Ruinerwold es un pueblo de unos 4.000 habitantes, y la familia residía en las afueras, en un vecindario de unas 200 personas donde están abrumados: han pasado del anonimato y alguna murmuración local a convertirse en apertura de telediarios.

La policía ha instalado a los seis hermanos en las casas de una urbanización de veraneo. “La investigación está en curso y hay muchas preguntas por contestar: todas las posibilidades están abiertas”, indica Nathalie Schubart, portavoz policial.