Bruselas afea a España retrasos en las reformas educativas por la situación política y el gasto estancado

La Comisión Europea ha alertado este jueves del retraso en reformas educativas "importantes" en España por la situación política y del estancamiento del gasto público para Educación, que se mantuvo en el 4% en 2018, seis décimas por debajo de la media en la Unión Europea (UE).



Bruselas lamenta que "importantes" reformas educativas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez "se retrasaron" por "las incertidumbres políticas" y que las elecciones generales del 28 de abril le "impidieron" emprender la reforma de la actual ley educativa, un nuevo modelo de becas

de estudio, el acceso universal de la educación a la primera infancia, para mejorar el acceso a la profesión docente, su formación y reducir el número de interinos en su informe anual Monitor de la Educación y la Formación.

La Comisión también apunta a retrasos en la reforma integral de la educación superior en España, "que todavía no se ha materializado" pese a ser anunciada por el Gobierno en noviembre de 2018, al igual que la reforma de las becas de estudios y para pagar y reconocer los derechos sociales de los universitarios que realizan prácticas, en parte porque "el Gobierno y las universidades no llegaron a un acuerdo sobre quién debía sufragar los costes".



Precisamente en materia de inversión en educación, el informe apunta al estancamiento del gasto público educativo en España, que se mantuvo "estable" en el 4% del Producto Interior Bruto, por debajo del 4,6% de media en la UE y eso "aunque el PIB de España creció en 2016 y 2017", aunque reconoce que el gasto privado, que asciende al 19%, es "significativo" y "uno de los más elevados" en la UE y entre los países de la OCDE.



El 67,6% de todo el gasto público en Educación se destina a pagar los salarios de los profesores, mientras que el 13,4% se destina a escuelas concertadas, que representan entre el 8% y e 25% de todos los alumnos matriculados en las escuelas, mientras que el gasto para las universidades se redujo 1.500 millones de euros. "Y se prevé que siga descendiendo en 3.500 millones de euros para 2021", apunta el informe, en el que Bruselas prevé que "una parte del gasto público en educación en 2019 será el mismo que en 2018" dado que no se ha aprobado un presupuesto para 2019.

España se mantiene como el sexto país que menos gasto público destina a educación. Sólo gastan menos Rumanía (2,8%), Bulgaria (3,6%), Italia y Eslovaquia (3,8% en ambos casos), Grecia (3,9%). En cambio, los que más gastan son Suecia (6,8%), Dinamarca (6,5%) y Bélgica (6,3%).



Por lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos en materia educativa que se ha marcado la Unión Europea, Bruselas alerta de que "los avances hacia la reducción del abandono escolar se han ralentizado" en España cuya tasa del 17,9% en 2018 es la más elevada en toda la UE. Aunque ha logrado reducirla desde el 30,9% en 2009, sigue muy lejos de la tasa de abandono media del 10,6% en la UE, así como del objetivo de reducirla al 15% en 2020.



La tasa de abandono escolar temprano creció en 2018 en Madrid, Canarias, Cantabria, Extremadura, Navarra, Murcia, La Rioja, así como en Ceuta y Melilla y se mantuvo estable en Cataluña, aunque las tasas son inferiores al 10% en Cantabria y el País Vasco.

Estudios superiores



En el caso de los estudios superiores, aunque España tiene una tasa "elevada" del 42,4% de entre 30 y 34 años que terminan estudios universitarios o equivalentes. Aunque se sitúa por encima de la media europea del 40,7%, todavía no alcanza la meta nacional, que se sitúa en el 44%.

Bruselas avisa además de que "el 21,5% de los estudiantes matriculados abandonan la Universidad" y "un 12,1% en el caso de los estudiantes de máster" y eso a pesar de que "más del 40% de los estudiantes reciben una beca en el primer año del grado universitario". Sólo el 1,9% de los titulares en España se gradúan fuera frente al 3,6% en la UE de media, aunque el número de estudiantes que estudia o hace prácticas en el extranjero por un periodo corto, el 7,7%, se acerca a la media (8%).



Respecto a la tasa de empleo de los españoles con estudios universitarios o equivalentes se sitúa por debajo de la media europea ha crecido al 77,9% en 2018, desde el 76,6% en 2017, pero todavía está por debajo de la media en la UE, que se eleva al 85,5%.



Formación Profesional



El informe reconoce las medidas promovidas en España para promover la Formación Profesional, incluida la especialización y para facilitar el paso de programadas de nivel intermedio a superior, entre otros, así como las "muchas" que se han tomado en el caso de la FP dual, entre otros, el aumento de fondos y la reducción del límite máximo de edad para participar.



El informe constata que la matriculación en FP en grado medio creció solo "ligeramente" en 2017 hasta el 35,3% en España, frente al 47,8% de media en la UE y que "la exposición de los alumnos al aprendizaje en el trabajo era escasa". No obstante, la tasa de empleo entre los recién graduados en FP aumentó "significativamente" hasta el 70% y el porcentaje de estudiantes matriculados en FP todavía está por debajo de la media europea (58,5% en 2017 frente al 79,5% en la UE).



Bruselas también valora el aumento del número de adultos que continúan estudiando o formándose en España hasta el 10,5% y se va acercando a la media (11,1%), pero todavía "lejos" del objetivo europeo de elevarlo al 15% y alerta de que hay 10,7 millones de adultos con una cualificación educativa "de nivel bajo" (el 32,8% frente al 16,3% de media europea). El 39,9% de los adultos españoles no tienen el título de educación secundaria superior, frente al 21,9% de media en la UE.



Por lo que se refiere a la educación infantil, España, con el 97,4% de niños desde los cuatro años hasta la edad de inicio de la escolaridad obligatoria están escolarizados —superior a la media europea del 95,4%—, pero advierte de las "disparidades" entre regiones en el caso de los más pequeños. El porcentaje de menos de tres años en educación infantil y atención a la infancia sigue creciendo y se sitúa en el 45,8% en 2017, según datos provisionales, por encima de la media europea (34,2).



El profesorado



La única reforma legislativa adoptada en España, apunta el informe "fue la Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza" en la educación primaria y secundaria, destinada a reducir las horas lectivas, el número de alumnos por clase y permite sustituir

más rápido a profesores que están de baja, subraya el documento, que ha sido publicado este jueves coincidiendo con la segunda cumbre de la Educación en Bruselas precisamente centrada en cómo promover la excelencia y el prestigio del profesorado para materializar el Espacio Europeo

Educativo.



En el caso de la profesión docente, el informe admite que es "atractiva" en España, especialmente en el sector público y que los salarios de los profesores son superiores a la media de los trabajadores con educación superior, aunque varían "significativamente" entre Comunidades Autónomas y avisa de que "muchos" profesores tienen contrato temporal. Bruselas también avisa de que España deberá llevar a cabo "una renovación importante" del personal docente en la próxima década por el "envejecimiento" de la plantilla.