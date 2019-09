“Esta máquina es mi riñón, si voy en avión no puede volar en la bodega”

“Todos los años iba a un país diferente, conozco casi toda Europa. Hasta aquel vuelo con Iberia a Roma, en 2017: pasé tanta angustia que ya no he vuelto a arriesgarme”. Ramón Rodríguez, ourensano de 73 años, es, como le dijeron los médicos, un “mal receptor” sin opción a un trasplante renal. “Soy dependiente de una máquina de por vida. Es una parte de mi cuerpo”, explica.

Todos los días, mientras duerme, debe permanecer conectado ocho horas y media a una cicladora para realizarse la diálisis peritoneal, que difiere de la más común que llevan a cabo máquinas porque es el peritoneo (un tejido que recubre la parte interior del abdomen) el que filtra la sangre. Es una cuestión “de vida o muerte”, dice, que todo el mundo parece comprender, “salvo determinado personal mal informado” de algunas compañías aéreas.

En aquel embarque del vuelo a Italia, acompañado de su esposa y su hijo, que entonces tenía 11 años, quien se negó a aceptar su máquina —apagada y dentro de su correspondiente maleta—, en la cabina de pasajeros fue “la azafata” que estaba en la puerta. La agencia de viajes “había alertado previamente al servicio médico de Iberia”, la empresa estaba debidamente informada y no había puesto impedimentos. “Llevaba conmigo toda la documentación, incluso una carta de Fomento que decía que tenía derecho a volar con mi equipo”, relata. “Facturé y pasé el control de seguridad sin problema... hasta que llegué al avión”. “Usted, con ese maletón no puede viajar”, recuerda el paciente que le reprochó la empleada. ‘¡Y además con una mochila!”, protestó la mujer por la bolsa “con ropa” que llevaba Ramón a la espalda. “Esta máquina es mi riñón, no puede ir en la bodega, no puedo correr el riesgo de que se estropee o se pierda”.

Silvia Pérez, vecina de Noia (A Coruña), de 31 años y madre de dos niños protagonizó una escena similar el pasado 29 de agosto. Volaba a Fuerteventura para “recargar pilas” antes del transplante de riñón al que espera someterse en pocos días. También viajaba con Iberia y había avisado previamente de que llevaría consigo una cicladora en su correspondiente maleta, que en total “no alcanza los 30 kilos”. Las “pegas” del personal comenzaron ya en el mostrador de facturación, y aunque logró superar esa barrera, ya no traspasó la puerta del avión. Se quedó en tierra sin solución y abochornada: “Todo ocurrió delante de los demás pasajeros, sin ningún derecho a la intimidad. No me gusta que me vean como una enferma, y no se me nota, pero allí toda la gente se enteró”.

Por suerte, del aeropuerto de Lavacolla (Santiago), se fue al hospital, y al poco rato su caso llegó a Alcer (Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales). Se armó tal “revuelo” que por la tarde, cuando ya estaba de vuelta en Noia, recibió una llamada de Iberia. Tenía que regresar inmediatamente al aeropuerto porque la compañía la había reubicado en otro avión.

Un portavoz de Iberia explicó así ayer lo ocurrido: “La viajera había avisado que viajaría con su instrumental pero no especificó medidas. Y cuando llegó al avión la maleta resultaba muy grande para los compartimentos de cabina y el avión iba lleno. Se le ofreció facturarla y llevarla en la bodega, pero no quiso, y luego se le ofreció llevarla como caso excepcional en la cabina del piloto, pero no podíamos garantizarle allí mismo que pudiera hacer lo mismo en el vuelo de enlace en Madrid, así que ella prefirió esperar a que le diéramos otra solución”.

Alcer recibe quejas todos los años por situaciones como estas, que en unos casos se deben a decisiones internas de las aerolíneas y en otros al criterio personal de la plantilla. Según la entidad, el panorama es muy dispar, y mientras que a José Antonio Ruiz, alicantino de 66 años, Vueling le exigió pagar “dos billetes de ida y vuelta” para poder llevar consigo la cicladora, la “discriminación”, en otros casos, obliga a “bajarse del avión”.

“Casos especiales”

Así le ocurrió a Rafael Gutiérrez, de 57 años, que acabó llevando a juicio a su compañía aérea por negar cualquier opción al pasajero: la tripulación alegaba que la máquina “no cabía en cabina y que tampoco podían meterla en bodega por motivos de seguridad”. Según Alcer, ganó la empresa porque, aunque el paciente asegura que sí lo hizo, para el juez “no quedó demostrado que llamara previamente a la compañía para asegurarse de que podría viajar con su cicladora”.

La Asociación de Líneas Aéreas de España (ALA) explica que el Plan Nacional de Seguridad contempla el tratamiento de “casos especiales” como los relativos a maquinaria sanitaria pero “solo en el control de seguridad de pasajeros”. Una vez superado este trámite, sigue la portavoz de ALA, la última palabra a la hora de subir al avión “depende de las compañías y su política comercial”, sobre las que nada especifica el plan gubernamental.

“Existe un vacío legal”, lamentan desde Alcer, “no hay una normativa clara sobre máquinas de diálisis en los aviones, pero sí unos derechos fundamentales, como el de la movilidad y la no discriminación”. Daniel Gallego, presidente de la Federación Nacional de Alcer, cifra en cerca de 3.400 las personas que en España dependen de la diálisis domiciliaria, algo más de 3.100, de tipo peritoneal y unos 200, de hemodiálisis, de los que unos 1.500 utilizan cicladoras. El número es creciente, pero todavía pequeño si se lo compara con los 24.000 españoles que son dializados en centros sanitarios. Para los sistemas públicos de salud, asegura Gallego, la alternativa a domicilio es rentable, porque “cada paciente le cuesta 25.000 euros al año frente a los 45.000 que supone el tratamiento en hospital”.

Las cicladoras viajan en unas maletas de ruedas semejantes a cualquier equipaje, pero algo más altas o más anchas (dependiendo de la marca) que las dimensiones que aceptan las aerolíneas y que caben en los compartimentos dispuestos sobre los asientos. Estos trolley facilitados por los hospitales a los pacientes que deciden hacer diálisis domiciliaria llevan dentro unas máquinas delicadas, que según Alcer podrían perderse, desconfigurarse, golpearse o sufrir otros daños a causa de las diferencias de presión, temperatura y humedad de las bodegas.