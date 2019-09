Confirmada en EE UU una tercera muerte de fumador de cigarrillo electrónico

Las autoridades sanitarias del Estado de Indiana han confirmado la muerte de una persona fumadora de cigarrillo electrónico por daños pulmonares graves. Se trata del tercer caso reconocido en EE UU de muerte de un vapeador tras otros dos registrados en Illinois, el pasado abril, y en Oregón. No se ha revelado la identidad, el sexo o la edad del paciente, más allá de que era mayor de edad.

La agencia de salud pública de Indiana ha informado también de que han confirmado ocho casos de pacientes con daño pulmonar grave relacionado con el vapeo, y de que investiga otros 20 en los que se sospecha que existe una relación entre el hábito y la afección de los pulmones. La mayoría de los casos se han registrado en personas jóvenes, de entre 16 y 29 años.

Los de Indiana se suman a los más de 200 casos similares en al menos 25 Estados. De ellos, el de Michigan ha sido el primero en adoptar un veto a los dispositivos electrónicos, prohibiéndolos el pasado miércoles.

A pesar de que no se haya hallado ninguna sustancia o dispositivo concreto que esté presente en todos los casos, informa The Washington Post. citando a investigadores del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la evidencia es suficiente para alertar contra los dispositivos. La investigadora que lidera el grupo de trabajo sobre los efectos nocivos del vapeo en el CDC, Dana Meaney-Delman, ha alertado sin tapujos sobre el problema: "Mientras sigue en marcha nuestra investigación, la gente debería plantearse dejar de usar productos de cigarrillo electrónico".

Con el aumento de los ingresos de vapeadores por enfermedad pulmonar en los últimos meses, médicos y responsables de salud pública han ido analizando los casos en la prestigiosa revista científica New England Journal of Medicine, en la que definen como "preocupante" la tendencia registrada. La causa última de las enfermedades de los vapeadores sigue siendo desconocida, pero la revista alerta en su editorial de una epidemia. Así lo afirma David C. Christiani, de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que ha publicado este viernes: "Aunque sea necesario investigar más para determinar qué agente o agentes del vapeo son responsables, con toda claridad hay una epidemia que clama por una respuesta urgente".

Sin identificar un causa concreta, Christiani recoge en su artículo que los fluidos que llevan los cigarrillos electrónicos contienen "al menos seis grupos de componentes potencialmente tóxicos". Entre ellos, nicotina, bencina o tolueno. También apunta que dos saborizantes están relacionados con posibles modificaciones genéticas.

También un informe del departamento de Salud de Illinois, donde se ha registrado una muerte, apunta a una relación entre el vapeo y el desarrollo de una nueva forma de enfermedad pulmonar. "La gravedad de la enfermedad y el reciente aumento de la incidencia de este síndrome clínico indica que estos casos representan un grupo bien nuevo bien descubierto ahora de enfermedad pulmonar relacionada con el vapeo y que resulta preocupante", recoge el texto, que cita The Washington Post.

En los últimos meses, varios hospitales en 16 Estados de EE UU han recibido pacientes, sobre todo jóvenes, con problemas graves de respiración. Los 153 casos usaban cigarrillos electrónicos para vapear nicotina o tetrahidrocannabinol, el compuesto de la marihuana responsable de los efectos psicotrópicos. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sostiene que necesita más estudios para determinar si el vapeo es el causante de estos efectos. Un comité del Congreso estadounidense abrió en agosto una investigación a las cuatro principales compañías de cigarrillos electrónicos sobre los impactos en la salud pública de sus productos y sus prácticas de comercialización, especialmente en los adolescentes.