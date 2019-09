Las cuentas y cuentos de Vox sobre las ‘mujeres asesinas’ de niños

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido en que en España se producen más asesinatos de niños a manos de mujeres que de hombres y ha vuelto a cuestionar la ley de protección contra la violencia de género. "En España, los niños que mueren, que no son pocos, mueren mayoritariamente a manos de una mujer: de sus cuidadoras, de sus abuelas o de sus madres, por desgracia", ha indicado el dirigente de VOX en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press, en la que ha añadido que "no por ello" la formación "habla de violencia feminista".

En enero Espinosa de los Monteros había declarado en El programa de Ana Rosa que "mueren más niños asesinados por sus madres que mujeres a manos de sus parejas. Mueren unas 45 mujeres y 60 niños al año".

Los datos oficiales de varios organismos contradicen sus afirmaciones tanto en mujeres asesinadas como en niños y niñas. Se recogen en el INE los homicidios de niños y adolescentes. Los últimos datos publicados, de 2017, cifran en 24 los asesinados con menos de 19 años. En 2016, hubo 17 homicidios y en 2015, 26.

Aunque el Instituto no recoge el sexo de su asesino ni su relación con ellos, sí diferencia los sexos de todos los que matan cada año. En la serie histórica la proporción de asesinos y asesinas es de 10 a 1. Por ejemplo, en 2017 fueron 1.034 hombres y 124 mujeres los que cometieron homicidio. El año anterior 1.126 y 126, respectivamente.

En cuanto a las mujeres. según las cifras de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que comenzaron en 2003, ningún año han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas menos de 48 mujeres. Y ese dato, de 2018, es el mínimo en la serie histórica; el máximo fue en 2008, con 76 víctimas mortales por violencia machista. Son 1.015 en el cómputo total oficial.

Las cifras del Ministerio del Interior también desmienten a Espinosa de los Monteros: el pasado año hubo nueve homicidios y asesinatos en los que la relación entre la víctima y el autor era de hijo, hija, hijastro o hijastra, uno de ellos tenía 42 años y el resto eran menores. En 2017 hubo ocho y seis en 2016, uno con 57 años. Fuentes del ministerio explican que, por el momento y como ocurre con el INE, no hay datos desagregados por sexo.

Y, desde el Consejo General del Poder Judicial, que el pasado año publicó un análisis de las sentencias dictadas en 2016 por homicidios y asesinatos entre los miembros de la pareja o expareja y de menores a manos de sus progenitores—realizado por el grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)—, también difieren de las palabras del portavoz de Vox. Ese equipo, que revisó 38 sentencias de crímenes por violencia de género, también lo hizo con 10 fallos de casos de muertes por violencia doméstica y cinco por asesinato de menores a manos de sus progenitores. Tres murieron a manos de su padre y dos de su madre.

La ONG de defensa de la infancia Save the Children lleva una estadística sobre violencia hacia los niños dentro del ámbito familiar, que tiene limitaciones, según advierten, porque se basa en publicaciones en medios de comunicación. Según sus datos, en 2018 siete niños fueron asesinados por su padre, tres por su madre y uno por el padre y la madre. En lo que llevamos de 2019 cuatro murieron a manos del padre y tres de la madre. Dos niños más fueron asesinados por los dos progenitores y uno abandonado por la madre en un contenedor que falleció como consecuencia de ello. "Uno de los problemas que tiene la violencia hacia los niños es precisamente la ausencia de datos fiables", dice el director general de Save the Children, Andrés Conde. "En los 19 homicidios del año pasado se desconoce el parentesco que tenía el asesino y el sexo de quien lo hizo. Pero lo más importante es poner la atención en las víctimas y en el hecho de que no existe una ley de protección a la infancia". Se denunciaron más de 38.000 delitos violentos contra menores, asegura, "lo que da cuenta de la envergadura del problema teniendo en cuenta que la mayoría de las agresiones tienen lugar en el entorno familiar y no se denuncian".

Espinosa de los Monteros ha reiterado la petición de reformar el Código Penal para "acabar con todo tipo de violencia sea cual sea su origen" y ha recordado, en alusión a la violencia machista, que la legislación actual ya prevé la existencia de agravantes en aquellos delitos en "que haya una diferencia de fuerza o de capacidad".

"No se trata de culpabilizar a los hombres, sino de analizar cada caso", ha indicado el portavoz parlamentario, quien ha añadido que "la violencia es siempre violencia y hay que acabar con toda". Por ello, se ha mostrado a favor de "agravar las penas". "Por eso creemos en la cadena perpetua", ha concluido.