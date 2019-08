Vox no acude al minuto de silencio del Ayuntamiento por la víctima de violencia de género en Tetuán

El Ayuntamiento de Madrid ha homenajeado este lunes a la víctima de violencia machista asesinada el pasado viernes en Tetuán con un minuto de silencio en el que han estado presentes representantes de todos los Grupos municipales excepto Vox. La concejal del PSOE Mercedes González y la edil de Más Madrid Marta Higueras han criticado esta ausencia.

Durante el acto, el alcalde José Luis Martínez Almeida -que gobierna en coalición con Ciudadanos y fue elegido gracias a los votos del partido de extrema derecha- ha reiterado el compromiso del Consistorio contra la violencia de género. El Ayuntamiento ha "convocado a todos los partidos en la primera semana de septiembre para trabajar en una hoja de ruta común con 15 prioridades, quince medidas concretas para la aplicación del pacto de Estado contra la violencia machista", ha anunciado el delegado de Familia e Igualdad del Ayuntamiento, Pepe Aniorte.

El pasado viernes fue asesinada a golpes y cuchilladas María del Pilar C. P., una cirujana de 48 años en el hospital de La Princesa, en su domicilio en el distrito madrileño de Tetuán. Su pareja, que envió fotos del cuerpo a un amigo a quien pidió ayuda para deshacerse del cadáver, está en busca y captura. La víctima figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral de casos de Violencia de Género, después de que la policía detectara, mientras patrullaba, cómo un hombre la agredía en plena calle. Ella no quiso denunciar. Tampoco pidió una orden de protección.

Frente al Palacio de Cibeles, Martínez Almeida ha instando a "todas las mujeres en situación de maltrato que acudan a los servicios que el Ayuntamiento pone a su disposición", en declaraciones recogidas por EFE. Y ha recalcado que la "unidad de acción es absolutamente imprescindible" por parte de todas las administraciones para evitar estos asesinatos, tanto en la ciudad como en las regiones, que ocurren con "demasiada frecuencia".

Los compañeros de trabajo de la cirujana han condenado su asesinato y afirman sentirse "consternados" por el crimen. Para ellos la víctima "no es solo un número más" porque le ponen "cara y corazón". Así lo han manifestado este lunes trabajadores del hospital de La Princesa, donde ejercía María Pilar C. P., tras celebrar un minuto de silencio en su memoria. Además, han destacado que María Pilar era una "excelente compañera, muy buena trabajadora, que trataba a todos por igual" por lo que les ha "impactado" este crimen machista, que esperan "no se vuelva a repetir".

María del Pilar C. P. es la víctima número 39 de este año y la 1.014 desde el 1 de enero de 2003, cuando comenzaron los registros, según ha confirmado el Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Es la quinta mujer asesinada por violencia machista en Madrid en lo que va de año. Este lunes, la cifra de asesinadas por violencia machista llega ya a 40.

El teléfono de atención a las víctimas es el 016, atiende las 24 horas del día y no deja rastro en la factura, aunque hay que borrarlo del registro de llamadas.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram