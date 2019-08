Fallece el experiodista de EL PAÍS Sebastián García Casado

Aunque estuvo en Madrid y en Sevilla años, Sebastián García Casado nunca dejó de ser de Lupión (Jaén). Lo llevaba grabado en su forma de ser y en su manera de estar ese origen que le confería una capacidad de humor soterrada, no percibida en una primera oleada en sus conversaciones y que luego con el tiempo te reías de lo que había querido decir con ese lenguaje de personaje de entreolivos que tenía. A pesar de su procedencia andaluza le costaba admitir las irregularidades a la que tanto estamos acostumbrados en nuestra forma de hablar y cuando se refería a estas, a todos nos parecía entrever las comillas con las que clonaba las expresiones coloquiales.

Editor desde los 80 en el diario EL PAIS, fue delegado en Andalucía y un largo currículo que pasa por El Correo de Andalucía, del que fue subdirectos, por la Expo92, cuyo gabinete de comunicación dirigió, por su propio empresa, etcétera, etcétera. No paró nunca… hasta ayer, que murió a los 66 años. Sebas, como así le llamamos todos, era escrupuloso con la información hasta el hartazgo. Recuerdo llevarle alguna fotografía que podía tener una lectura equívoca y hasta que no le demostraba con absoluta nitidez los porqués, me la tenía que comer, aunque fuera la fotografía de mi vida. Aprendí con él ese concepto de editor riguroso que yo no tengo, pero que me ha forzado a buscar los intríngulis de lo que hacía hasta la saciedad. No se permitía fantasías con la información, prefería ser metódico y concienzudo y hasta en las campañas de publicidad que llevó, todo tenía que estar basado en verdades demostrables y sin elementos de ficción aunque esto las hiciera menos brillantes, mas austeras…

Su larga melena blanca le delataba desde lejos y nunca fue por la línea de sombra. Siempre acompañado por su mujer Adela y su hijo Dani no driblaba la esquina para no verte, sino que se adelantaba aunque le acuciaran otros problemas, otras circunstancias y saludaba de manera campestre pero cariñosa. Marina, su hija, que tuve la suerte de tenerla de alumna en la Facultad de Periodismo, siguió sus pasos de buen periodista y trabajaba con él en su despacho. Eso ha sido para su entorno familiar y para él un magnífico colofón en su concepto de vida, de pueblo, de entrega.

Sabía crear a su alrededor un entorno sencillo y amigable pero había que tener mucho cuidado con sus socarronerías que llevaban bombas con dinamita, aunque inteligentemente programadas para que estallaran pasado el tiempo y la metralla no destrozara nada, solo avisara. Montó auténticas sinergias con los equipos que dirigió. En EL PAIS, en Andalucía, lo hizo con Carrizosa, Funcia, Chueca, Alarcón, Valenzuela, Perez Cabo, etc y consiguió hacernos mosqueteros de la información, de todos trabajando para uno, pero respetando como no suele ser común en esta profesión, las diferentes y complejas individualidades.

En fin, hemos perdido de manera inconcebible para su edad, un buen hombre, buen periodista, aunque eso siempre se diga de alguien cuando abandona este circo de la vida. Quizás, en esta ocasión por lo menos, sea una verdad profunda…