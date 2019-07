El responsable del Orgullo en Alicante denuncia amenazas de muerte tras vetar a C’s de la marcha

El presidente de Diversitat, la asociación LGTBI que organiza el Orgullo en Alicante, asegura haber recibido amenazas anónimas por teléfono después de haber anunciado el veto a que Ciudadanos se presente como partido en la manifestación del próximo día 20, a causa de sus pactos con Vox. El máximo dirigente de Diversitat, Toño Abad, sostiene que como entidad organizadora no pueden responsabilizarse de la seguridad de los representantes de la formación naranja en el caso de que los asistentes decidan “hacer un escrache o manifestarse” en contra de su participación en la marcha, como sucedió el pasado sábado en Madrid.

Diversitat anunció este jueves que a mitad de recorrido de esta manifestación reivindicativa, realizarán “una macrosentada como muestra del rechazo al pacto retrógrado de las tres derechas”. Con ello, pretenden protestar contra “los pactos autonómicos en los que se negocia la derogación total o parcial de las leyes que recogen los derechos del colectivo LGTBI”, explica Abad. Por este motivo, sostienen que no comprenden la presencia de Ciudadanos, a menos que “se manifiesten en contra de la política de su partido de pactar con Vox”, dice Abad. El PP tampoco está invitado. Sin embargo, ya han anunciado su presencia Podemos, Compromís, PSOE, IU y Pacma, según Abad.

Esta decisión levantó las protestas de los representantes de Ciudadanos en el Gobierno municipal, principalmente de la vicealcaldesa y concejala del área LGTBI, Mari Carmen Sánchez, y del edil de Urbanismo, Adrián Santos, quien en Twitter declaró que salió “del armario hace años” y está “muy orgulloso de ser gay”. Ambos insistieron en que acudirán al Orgullo y que seguirán defendiendo la libertad del colectivo.

Sin embargo, esta actividad en redes sociales de “cargos públicos de Ciudadanos” es la que, a juicio de Abad, ha acarreado el aluvión de amenazas recibidas. “Me han señalado”, asegura, “y no se puede poner a quienes defienden los derechos de otras personas en el disparadero o en el ojo del huracán”. Desde este jueves, el presidente de Diversitat ha recibido llamadas anónimas a su teléfono personal. “Me han dicho desde ‘mariconazo, te vamos a matar’, hasta ‘sabemos dónde vives”, denuncia, “y también han hecho alusiones a mi sobrina, que vive conmigo”.

Abad acudió este jueves a la comisaría para asesorarse de la vía más efectiva para denunciar las amenazas. “La abogada del Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia”, entidad dependiente de Diversitat, “está valorando en estos momentos si se denuncia ante la Fiscalía, la policía o los juzgados”, ha asegurado Abad, que adelanta que el próximo lunes interpondrá las demandas que consideren pertinentes.

Desde Ciudadanos, Sánchez ha “condenado todas las amenazas y coacciones, contra nosotros o contra otros”, ha indicado que en su partido se congratulan de que Abad vaya a denunciar, y añade que su compañero Adrián Santos “también ha sufrido amenazas y también las denunciaremos”.

Acto del Partido Popular

Pero la disputa de la organización del Orgullo no se centra exclusivamente en Ciudadanos. Diversitat también se ha alejado de los actos municipales organizados por el PP, que el próximo lunes desplegará la bandera arcoíris en el Ayuntamiento. “Ni reconocemos este acto ni acudiremos”, avanza Abad. La razón siempre es la misma. Los acuerdos alcanzados por el PP con Vox. Y, además, según Abad, que el Consistorio que preside el popular Luis Barcala no les ha convocado. “No sabemos con qué finalidad”, asevera Abad, “pero no nos gusta”.

Así, los organizadores del Orgullo en Alicante han aceptado la invitación de la Subdelegación de Gobierno e izar la bandera del colectivo este viernes en la sede gubernamental de la Plaza de la Montanyeta. Es el evento que abre la semana de reivindicación del Orgullo en Alicante. Junto a la subdelegada, Araceli Poblador, han comparecido concejales de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, incluidos los de Ciudadanos, salvo PP y Vox. “Todas las personas están invitadas a participar en el Orgullo. Pero no todas las entidades o marcas” que “pactan con la ultraderecha mientras portan la bandera LGTBI en la otra mano”, ha dicho una representante de Diversitat.