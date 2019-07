Francia dejará de financiar la homeopatía en 2021

Los franceses que así lo deseen, y son aún muchos, podrán seguir usando productos homeopáticos. Pero no a costa de todos los contribuyentes. La Sanidad francesa va a dejar de financiar la homeopatía en 2021. Así lo ha decidido el Gobierno de Emmanuel Macron, después de recibir el contundente informe de una comisión especializada independiente que, tras un año de análisis de todos los estudios publicados, ha confirmado que los productos homeopáticos “no han demostrado científicamente una eficacia suficiente para justificar que sean reembolsados”.

Según adelanta la ministra de Salud, Agnès Buzyn, en una entrevista en Le Parisien, el fin de la financiación de la homeopatía será progresivo: en 2020, se pasará de reembolsar el 30% del precio de estos productos, como hasta ahora, a solo el 15%. A partir del 1 de enero de 2021, no se devolverá ni un solo céntimo.

La decisión de no cerrar la financiación de estos productos de un plumazo, pese a las evidencias científicas recibidas, se explica por el fuerte arraigo de la homeopatía en Francia, el segundo país tras la India donde más se utilizan estos productos y sede, también, de uno de los gigantes de este mercado, el laboratorio Boiron. A lo largo de 2020, el último año de reembolso —aunque muy debilitado— de los productos homeopáticos hasta ahora financiados por todos los contribuyentes franceses, se empleará en hacer “pedagogía y acompañar a los pacientes” para que piensen sobre los tratamientos y, eventualmente, busquen otras alternativas si así lo desean, explicó la ministra. También, acotó, “dejará tiempo a los industriales para organizarse”.

Muestra de lo espinoso de este asunto en un país donde gran número de médicos recetan cada día productos homeopáticos —el 76% de los franceses dice haberlos usado alguna vez en la vida y el 74% considera que son “eficaces”, según las últimas encuestas— es el tiempo que el Gobierno se ha tomado para llegar a esta decisión. Solo lo ha hecho tras recibir, a finales de junio, la contundente respuesta de la Alta Autoridad de la Salud (HAS, por sus siglas en francés), que en un demoledor informe, tras analizar durante casi un año todos los estudios existentes sobre los 1.200 productos homeopáticos aún reembolsados, llegó a la conclusión de que estos “no han demostrado científicamente una eficacia suficiente para justificar que sean reembolsados” frente a los placebos con los que fueron comparados.

Buzyn demandó este estudio después de que, hace un año, comenzara a cuestionarse en Francia fuertemente la eficacia de la homeopatía, a raíz de una dura tribuna publicada por más de un centenar de médicos que criticaban las “promesas fantasiosas y la eficacia no probada de las medicinas llamadas alternativas, como la homeopatía”. El hecho además es que los denominados medicamentos homeopáticos gozaban de una anomalía: son los únicos que no habían tenido que someterse a ninguna prueba de eficacia desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial, según recordó la HAS en su momento. Según la ministra Buzyn, esto se debe a una decisión tomada por su predecesora en 1984, la socialista Georgina Dufoix, que decidió su reembolso sin pasar por las condiciones para ello —que la HAS evalúe su eficacia y que la revise cada cinco o diez años— con el fin de “desarrollar la industria” homeopática, que en Francia mueve cada año más de 600 millones de euros.

Hasta ahora, la Sanidad francesa devolvía el 30% del coso de casi 1.200 productos homeopáticos, algo que el año pasado le costó al Estado 126,8 millones de euros.