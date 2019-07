El Supremo considera que La Manada actuó “sin el consentimiento” de la víctima

Detención de Antonio Manuel Guerrero Escudero, el ex guardia civil integrante de la Manada, el pasado 22 de junio en Sevilla.

El Tribunal Supremo considera que La Manada actuó "con pleno conocimiento" de que lo que estaban haciendo atentaba contra la libertad sexual de la víctima, "sin que en ningún momento esta prestara su consentimiento, y sin que fuera necesaria una actitud heroica de la misma para que los acusados tuvieran conocimiento de su negativa". La Sala de lo Penal ha notificado este viernes la sentencia con los argumentos completos que le llevaron, hace dos semanas, a condenar a 15 años de cárcel a los cinco amigos que en los Sanfermines de 2016 agredieron a una joven en un portal de Pamplona.

Los magistrados explican por qué el caso tiene que ser considerado una agresión sexual múltiple y no un abuso, como habían entendido la Audiencia Provincial de Pamplona y el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. El Supremo recuerda que la víctima había sido llevada por los agresores a un lugar "recóndito, buscado de propósito", y que la joven se encontraba "agobiada, impresionada, sin capacidad de reacción, sintiendo en todo momento un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor, haciendo todo lo que los acusados le decían que hiciera". Los cinco acusados, recuerda el tribunal, agredieron a la víctima hasta en 10 ocasiones en un periodo de tiempo de 1 minuto y 38 segundos. Y la atacaron "conociendo que estaba sola y embriagada".

José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero están en prisión desde el pasado 22 de junio cuando el fallo del Supremo revocó lo sentenciado con anterioridad los tribunales navarros. Ambas instancias habían entendido que se trataba de abusos, puesto que no concurría intimidación ni violencia en lo sucedido.

La clave para considerar que el ataque no fue un abuso sexual sino una violación múltiple es que los acusados no solo se aprovecharon de su superioridad sobre la víctima, sino que la intimidaron para conseguir su objetivo de agredirla sin que la joven pudiera oponerse. A constatar esta situación dedica el Supremo buena parte de sus argumentos. Los magistrados consideran que los acusados “buscaron expresamente la situación, sin que la víctima tuviera conocimiento alguno, desde el momento mismo en que conocieron que la joven estaba sola y que no encontraba a sus amigos”.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Susana Polo, insiste en que la joven sintió “un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados”. Los autores, según el tribunal, “necesariamente” debían conocer no solo “el peligro concreto” de su acción sino que aquellos actos sexuales “no eran expresamente consentidos por la joven”. A los acusados les resultaba “indiferente el estado en que la misma se encontraba totalmente desprotegida y vulnerable”. Los magistrados consideran que los acusados se "aprovecharon" de estas circunstancias para atacar a la joven, que sufrió al menos "diez agresiones sexuales con penetraciones bucales, vaginales y anales".

Ocurrió en un portal de la capital navarra el 6 de julio de 2016 -este sábado se cumplen justo tres años-, cuando los cinco hombres acorralaron a la chica y la violaron repetidas veces en un espacio angosto al que la introdujeron colándose en un portal. También se quedaron con su móvil, por lo que el Supremo pide para Antonio Manuel Guerrero dos años más de prisión.

En el fallo del pasado 22, el Supremo corrige a la Audiencia de Navarra por calificar lo sucedido como un único delito continuado. Según el alto tribunal, por la pluralidad de agresores y de "actos agresivos", lo correcto habría sido considerar a los acusados como autores y partícipes de "una pluralidad" de delitos de agresión sexual. Eso habría multiplicado las penas a los acusados, pero como ninguna de las partes impugnó esta situación, el Supremo no puede tenerla en cuenta.