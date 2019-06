La ONU alerta de que el consumo de drogas causa más muertes que nunca

El consumo de drogas causa más muertes que nunca y el mercado ilegal está en máximos históricos. Estas son las dos principales conclusiones del Informe Mundial sobre Drogas 2019 de la ONU, presentado este miércoles en Viena, que dibuja un panorama con más sombras que luces y cada vez más complejo. Naciones Unidas ha elevado su estimación de muertes vinculadas al consumo de drogas en el mundo hasta unas 585.000 en 2017, frente a los 450.000 fallecimientos que calculó que se produjeron en 2015. Esta subida se debe a una mejor comprensión de la situación global gracias a nuevos datos, entre otros, procedentes de India y Nigeria, dos de los países más poblados del mundo.

El informe alerta del boom de los opiáceos sintéticos, que causa decenas de miles de muertos por sobredosis al año en Estados Unidos, pero también una crisis de salud emergente en África, por el uso creciente del tramadol, un potente analgésico que atrae poca atención aunque requiere acción urgente, según la ONU.

Estos datos "completan y complican aún más la imagen global que plantean los desafíos que afrontamos", resume en el informe el director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Yuri Fedotov. En 2017 unos 271 millones de personas —el 5,5% de la población mundial de 15 a 64 años— consumió drogas, una cifra similar a la del año anterior, pero un 30% mayor a la de 2009. De esos consumidores, los más problemáticos son los que tienen graves problemas de drogodependencia, que pasan de 30,5 a 35 millones debido a los nuevos datos aportados por la India y Nigeria.

La droga más popular es el cannabis, con unos 188 millones de consumidores, pero las más letales, con diferencia, son los opioides, causantes de dos tercios de las muertes atribuidas al consumo de estupefacientes. De hecho, el boom de opioides en EE UU y Canadá por el abuso de analgésicos sintéticos como el fentanilo, 50 veces más potente que la heroína, vuelve a centrar la atención de los expertos de la ONU.

Se estima que un 4% de todos los norteamericanos adultos consumieron algún tipo de opioide al menos una vez en 2017. De las 70.237 muertes por sobredosis registradas en Estados Unidos en 2017, 47.600 se debieron al uso de opioides, un 13% más que en 2016, según el informe. "Las sobredosis de droga en Norteamérica han alcanzado realmente dimensiones de epidemia", subraya la autora del informe, la italiana Angela Me, quien alerta de que existen indicios de un aumento del consumo del fentanilo en Europa. El informe destaca que la prevención y el tratamiento siguen fallando en muchas partes del mundo y solo una de cada siete personas con problemas graves de adicción recibe tratamiento.

Por el lado de la producción, tanto el opio como la cocaína alcanzaron niveles récords, mientras que las drogas sintéticas siguen expandiéndose. La producción mundial de cocaína se situó en 2017 en un récord histórico con 1.976 toneladas, un 25% más que el año anterior. El 70% de esta producción con una pureza del 100% procede de Colombia. También la cantidad de cocaína incautada por las fuerzas de seguridad es la mayor de la historia con 1.275 toneladas, un aumento del 13% respeto al año anterior y un dato que parece apuntar a una mejora de la cooperación policial internacional. Los enormes decomisos de cocaína realizados significan que "la cantidad de cocaína disponible para el consumo ha aumentado a un nivel más lento que la producción", señala el informe. La ONUDD agrega que "mientras que las incautaciones de cocaína han aumentado en 74% en la última década, la producción creció en un 50%".

También la producción de opio en 2018 se encuentra en máximos históricos con 7.790 toneladas, aunque es menor que la del año anterior. Afganistán es de largo el mayor productor de opio del mundo, pero detrás se sitúa ya en 2017 México con 586 toneladas, después de superar a Myanmar. Los cultivos de adormidera en México han subido anualmente en la última década desde las 6.900 hectáreas de 2007 a las 30.600 de 2017.

Las drogas sintéticas también están en auge y siguen expandiéndose. En Asia, el continente más poblado, son las más consumidas. La ONU reconoce que es difícil hacer estimaciones sobre estas drogas sintéticas, pero el incremento de las incautaciones y el descenso de los precios apuntan a un mercado en continua expansión.

El tramadol, en auge en África

La ONU alerta sobre una nueva epidemia de opioides en África, causada por el tramadol. El informe indica que el mercado de este opioide sintético se ha expandido rápidamente, no solo por Africa Occidental y Central, sino también por Oriente Medio. El tramadol proporciona los efectos analgésicos típicos de los opiodes y también es utilizado como relajante y para mejorar el rendimiento intelectual y físico (elimina el dolor) o como sustituto de la heroína.

"Esto hace al tramadol atractivo para amplios sectores de la sociedad, incluyendo estudiantes durante los exámenes y conductores de autobús y taxi en una serie de países en desarrollo que, de otra forma, no usarían opioides", señala el informe. Las incautaciones de esta sustancia en todo el mundo han pasado de 10 kilos en 2010 a 125.000 en 2017 y la ONU alerta sobre su impacto en la salud en una región del planeta con escasos recursos.

La oficina de la ONU advierte que, aunque esta droga no ha recibido tanta atención mediática como otras sustancias como el fentanilo, es un peligro que "requiere igualmente la atención internacional". La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de que el uso no médico del tramadol "tiene el potencial de precipitar el abuso y la dependencia de la droga".

El informe indica que el mercado de este opioide sintético se ha expandido rápidamente, no solo por África Occidental y Central, sino también por Oriente Medio. El tramadol para uso no médico es elaborado ilegalmente en el sudeste asiático y traficado luego a las zonas de mayor consumo.

En Nigeria cuatro millones de personas, un 4% de la población adulta total, probó esta droga al menos una vez en 2016. En este país, casi el 80% de los usuarios de opioides gastan cada día 3,6 dólares (3,1 dólares) en opioides farmacéuticos, menos de la mitad de lo que gastan los usuarios de heroína. En Egipto, el tramadol es ya la segunda droga más consumida entre los alumnos de secundaria y también se ha detectado un extendido uso de esta droga en Irán y Palestina.

"El uso no médico de opioides en África es un grave problema". alerta Angela Me, la principal autora del informe. Según Me, se ha desarrollado un mercado propio de producción y venta ilegal de tramadol, con dosis mucho más altas de las del producto farmacéutico que se adquiere con receta. De hecho, la ONU señala que la facilidad con el que se adquiere, su menor precio y la noción, especialmente entre los jóvenes, de que al ser un medicamento —en España se vende como analgésico con receta— y venir empaquetado como tal es menos peligroso explican su elevado uso.

El informe señala, en fin, que el caso del tramadol es un ejemplo del difícil equilibrio en los países en vías de desarrollo entre la necesidad de disponer y regular la oferta de medicamentos eficaces, al tiempo que se evita el abuso y se lucha contra el crimen organizado.