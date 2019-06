El arcángel médico y otras ‘perlas’ del consejero andaluz de Salud

El consejero andaluz de Salud y Familia, Jesús Aguirre, tiene una fama de locuaz que a veces lo ha dejado en evidencia, como sucedió ayer mismo cuando preguntado sobre el aborto, espetó que “lo fácil es llegar y el chupetón”. No es la primera vez que el dirigente del PP genera controversia con sus palabras o con sus decisiones.

Arcángel Rafael, miembro honorífico del Colegio de Médicos de Córdoba

En 2002, cuando Aguirre era presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, impulsó el nombramiento del arcángel Rafael como miembro de honor. El colegio lo distinguía con su medalla de oro por “sus actuaciones en pro de la salud de los cordobeses que se remontan a la noche de los tiempos y que incluyen el apoyo al colectivo médico en epidemias de fiebre amarilla, de cólera y de tifus”. Aguirre recordaba entonces que si había tantas imágenes del arcángel en la ciudad califal era porque “se alzaban como homenaje al santo, porque ayudaba a los vecinos en caso de epidemia”. Una reflexión a la que el actual consejero no encontraba contradicción con los planteamientos científicos de la práctica de la medicina. “¿Por qué el médico tiene que acogerse solo a lo científico y rehuir de lo esotérico?”, aseguraba.

La “utopía” de la sanidad universal y gratuita

En 2012, Aguirre aseguró que hablar de solidaridad, universalidad o gratuidad en relación con la sanidad pública era “una utopía”. “Ahora que ya no estamos en campaña electoral y han pasado las elecciones andaluzas y generales es el momento de decir la verdad" señaló el entonces senador del PP sobre el futuro de la sanidad durante unas jornadas sobre la ineficiencia del sistema sanitario. “Es muy bonito hablar de que queremos más, pero si no hay, no hay, lo que hay que ver es qué cesto hacemos con el mimbre que tenemos, ser realistas, porque no estamos en tiempos de utopía, sino de abrocharnos el cinturón", advirtió. La entonces secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, y su propio grupo en el Senado desautorizaron a Aguirre ese mismo día. “Su filosofía no es fácil de compartir”, aseguró la exdirigente del PP. Su formación “lamentó” la actitud de su compañero, asegurando que “en modo alguno representa el sentir y los planteamientos del PP”

“En tres días ya teníamos montado el staff de la consejería, todos amigos míos”

Al poco de ser nombrado consejero de Salud, Aguirre ofreció una entrevista a la revista Diario Médico en la que se refirió a su reacción cuando le ofrecieron el cargo. “Cuando me llamó Juan Manuel Moreno para ser consejero fue fácil: lo teníamos casi todo preparado […] En tres días ya teníamos montado el staff de la consejería, todos amigos míos”. Durante los 37 años que su partido estuvo en la oposición las críticas al supuesto enchufismo y amiguismo en los nombramientos de los Gobiernos socialistas eran constantes.

"Los copagos no son un problema"

Esa no fue la única declaración polémica que Aguirre vertió en esa entrevista. Inquirido sobre el copago, aseguró: “La atención sanitaria en Andalucía y en España es gratuita, pero en todas partes hay copagos y en España son mucho menores que en otros países europeos. […] Insisto, los copagos ahora no son un problema, no hay problemas de accesibilidad a los medicamentos por su culpa”.