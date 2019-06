La primera universidad española es la 165 del ‘ranking’ internacional QS

España sigue sin contar con ninguna universidad entre las 100 mejores del ranking de clasificación internacional QS, que mide los mejores campus del mundo en atención a seis criterios. Hay que descender hasta el puesto 165 para encontrarse la primera, la Universidad de Barcelona que ha desbancado como primera a la Autónoma de Madrid. El país, sin embargo, tiene 27 campus entre los mil mejores del mundo (tres de ellos privados), frente a los 18 en 2016. En España hay 50 campus públicos y 34 privados.

El estudio, elaborado por Quacquarelli Symonds (QS) una compañía británica especializada en educación, lo encabeza el Massachusetts Institute of Technology (MIT) por octavo año consecutivo, seguido de las también estadounidenses Stanford y Harvard, que repiten en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Estas universidades invierten en torno a 100.000 euros por alumno al año, frente a los 6.000 euros en España, por lo que los rectores españoles insisten en que son dos ligas que no se pueden comparar. Al confeccionar el ranking se ha tenido en cuenta la reputación académica; reputación desde el punto de vista de los empleadores; el impacto de las investigaciones; la ratio profesor-estudiante; proporción de profesores extranjeros en una institución y la proporción de estudiantes extranjeros. Para ello se ha encuestado a casi 95.000 académicos internacionales y a 45.000 directores de recursos humanos.

Un total de 14, entre las 27 universidades españolas del millar bajan puestos con respecto al año pasado, según los resultados del estudio. Entre las españolas solo cuatro mejoran sus posiciones y tres de ellas están en Barcelona. "Se observa también que las universidades españolas no están logrando atraer académicos extranjeros en las mismas cantidades que otras instituciones alrededor del mundo", se afirma en el documento. Los campus españoles han sufrido un recorte presupuestario de 9.500 millones en ocho años (2010-2018).

La tabla de las diez primeras instituciones españolas en el ránking la completan la Universidad Autónoma de Barcelona; Universidad Autónoma de Madrid; Complutense de Madrid (UCM); Universidad de Navarra; Pompeu Fabra; Carlos III; Politécnica de Cataluña; IE University y Universidad Politécnica de Valencia, que ocupan diferentes puestos, entre el 188 (Autónoma de Barcelona) y el 336 (Politécnica de Valencia).

La clasificación global, que evalúa un total de 1.000 universidades, muestra en cuarto lugar a la británica Oxford, seguida del California Institute of Technology (Caltech); ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology); Cambridge (Reino Unido); UCL (University College London); Imperial College London; University of Chicago, llegando así a las diez mejor puntuadas.

España sale mejor parada en los rankings mundiales si no se compara la institución en su conjunto sino por carreras. De forma que en otro listado de QS sobre el top 100 en 48 áreas de conocimiento en Europa, hay 69 grados universitarios españoles.